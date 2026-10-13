80 işçi hastanelik oldu: Kentte zehirlenme alarmı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir yemek firmasının farklı iş yerlerine dağıttığı yemeklerden yiyen 80 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İŞLETMENİN DAĞITTIĞI YEMEKTEN YİYENLER RAHATSIZLANDI

İlçede faaliyet gösteren bir yemek firmasının hazırlayıp çeşitli işletmelere dağıttığı yemekleri tüketen işçiler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle rahatsızlandı.

80 İŞÇİ HASTANELİK OLDU

Aynı firmadan yemek hizmeti alan farklı işletmelerde benzer şikâyetlerin ortaya çıkması üzerine çok sayıda işçi hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran işçi sayısının 80 olduğu öğrenildi.

Rahatsızlanan işçilerin Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesine başvurduğu; tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

NUMUNE ALINDI

Zehirlenme şüphesi üzerine, yemeklerin hazırlandığı işletmeden gıda numuneleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Numuneler üzerinde yapılacak analizlerin ardından işçilerin rahatsızlığının tüketilen yemeklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı netlik kazanacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)