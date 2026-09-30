8 gündür kayıp oğlunu arıyordu, televizyona çıkacaktı: Acılı babanın evinde yangın çıktı!

Antalya’nın Kepez ilçesinde 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Ev sahibi Hasan A.’nın, 8 gündür kayıp olan oğlu Kuzey Yağız A.’yı bulmak için 2 gün önce televizyon programına katılmak için İstanbul’a gittiği öğrenildi. Komşuların müdahale ettiği yangın itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAYIP OĞLUNU BULMAK İÇİN İSTANBUL’A GİTMİŞTİ

Yangın, saat 19.00 sıralarında Teomanpaşa Mahallesi 2295 Sokak’taki 5 katlı apartmanın giriş katında çıktı. İddiaya göre, 8 gündür oğlu kayıp olan acılı baba Hasan A., oğlunu bulmak için TV programına katılmak üzere İstanbul’a gitti.

Hasan A.’nın evinden dumanların yayıldığını fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Yangın haberini alan Hasan A. ise komşusu İlknur Bodur’dan evle ilgilenmesini istedi.

ÇOCUKLAR YANIK KOKUSUNU FARK ETTİ

Yangının çıktığı dairenin karşısında oturan komşunun çocuğu balkondan eve girerek apartman sakinleriyle birlikte yangına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.

"YANIK KOKUSUNU ÇOCUKLAR FARK ETTİ"

Yangına ilk müdahale eden komşulardan İlknur Bodur, yaşananları şu ifadeleri kullanarak anlattı:

“Teomanpaşa Mahallesi’nde oturuyoruz. İşten saat 18.00’de geldim. Çocuklar koşarak geldi, yanık kokusu aldıklarını söylediler. Benim burnum pek koku almadığı için yukarıdaki komşulara sordum. Onlar da kokuyu aldıklarını söyledi. Daha sonra ev sahibi bana ulaştı, ‘Abla bir iner misin aşağıya’ dedi. İndik, karşı komşuya söyledim. Karşı komşunun oğlu balkondan kendisini içeri attı. İçeride yangına müdahale etmeye çalıştık. Sonra eşim polisi, komşular da itfaiyeyi aradı”

"KOMŞUMUZ OĞLUNU BULMAK İÇİN İSTANBUL’A GİTTİ"

Bodur, ev sahibinin İstanbul’a gittiğini belirterek, “Yangının neden olduğunu bilmiyoruz. Komşumuz da İstanbul’a gitti. Oğlu kayıp, 8 günden beri. Televizyon programına gitti. Oğlunu bulmak için programa çıktı. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz” diye konuştu.

Bodur, Hasan A.’nın kendisine ulaşarak evle ilgilenmesini istediğini de belirterek, “Kendisi bana ulaştı, ‘Abla bir eve bakabilir misin’ dedi. Çocuklar yanık kokusu aldıklarını söyledi. Haber ona da gitmiş zaten. ‘Tamam’ dedik, gerekeni yaparız dedik. Gerekeni bu şekilde yapabildik” ifadelerini kullandı.

PARK EDEN ARAÇLAR İTFAİYEYİ ENGELLEDİ

Yangın sırasında itfaiye ekiplerinin sokağa girişinde park halindeki araçlar nedeniyle zorlandığını anlatan Bodur, “Sokağımızda araçlar olduğu için itfaiye arabası zorlandı. Mahallemize girebilmesi için biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda gereken hassasiyeti göstermesini istiyoruz” dedi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, itfaiye ekipleri de yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma yaptı. (DHA)