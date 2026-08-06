7 kişilik aile farelerle aynı evde! Çekmeköy'de yaşadıkları evin duvarları çatlak, tavanı delik

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yaşayan 7 kişilik Düvenci ailesi, dört yıldır her yağmurda biraz daha çöken, çatısından farelerin girdiği, çocukların korkuyla uyuduğu bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Kağıt toplayıcılığı yaparak ailesini geçindirmeye çalışan baba ile ev hanımı Yeliz Düvenci, beş çocuğunu sağlıklı koşullarda büyütebilmek için yetkililere seslendi.

"OTURACAK EV BULAMIYORUZ"

Aile, aylık 20 bin lira kira ödemesine rağmen oturabilecek başka bir ev bulamadığını belirtiyor. Yeliz Düvenci'ye göre bunun en büyük nedeni eşinin kağıt ve karton toplayıcılığı yapması. Düvenci ev sahiplerinin eşinin mesleğini öğrendikten sonra kiraya vermekten vazgeçtiğini ifade etti.

"Ben de bu hayatı yaşamak istemem" diyen Yeliz Düvenci, yıllardır kendi imkanlarıyla ayakta tutmaya çalıştığı çatının artık tamamen çökmek üzere olduğunu anlattı. Çatıyı suntalarla desteklediğini söyleyen anne, "İki gün önce yine fare çatıdan girdi, tavanı deldi. Ne yapsam engel olamıyorum" dedi.

"BİZ HAYVAN DEĞİLİZ"

Evde yaşadıkları fare istilasını anlatan Yeliz Düvenci, yaşadıklarının artık dayanılmaz bir hal aldığını söyledi.

"Dün akşam tencerenin içinde ölmüş fareyi yakaladım. O tencereyi çamaşır suyuyla yıkayıp yine çocuklarıma yemek yapmak zorunda kaldım. Fareler benimle dans ediyor" diyen anne, çocuğunun fareler tarafından ısırıldığını, bunu sosyal hizmetler ekiplerinin de bizzat gördüğünü ifade etti.

"2 BİN LİRAYI İSTEMİYORUM, ÇATIMI YAPIN"

Ailenin iki ayda bir aldığı 2 bin liralık sosyal yardımın sorunlarını çözmeye yetmediğini söyleyen Düvenci, nakit destek yerine evlerinin yaşanabilir hale getirilmesini istedi.

"Ben o 2 bin lirayı da istemiyorum. Vermesinler. Yeter ki çatımı yapsınlar, giderimi onarsınlar. Bir ilaç getirilsin, ev temizlensin, badana yapılsın. Biz sadece insanca yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

"BELEDİYE GELDİ, FOTOĞRAF ÇEKİP GİTTİ"

Yeliz Düvenci, Çekmeköy Belediyesi ekiplerinin evlerine geldiğini ancak somut bir çalışma yapılmadığını öne sürdü.

"Fotoğraflar çekildi, 'Bizden haber bekleyin' denildi. Sonra bize masrafın çok yüksek olduğu söylendi ve bir daha kimse gelmedi. Biz sadece çatımızın yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN TEK HAYALİ BİR YATAKTA UYUYABİLMEK

Evdeki eşyalarının büyük bölümünü çöpten topladığını söyleyen anne, "Şu muşambayı çöpten buldum, temizledim ama fareler parçaladı. Bir mermerim olsa siler otururum. Sadece iki üç battaniyem, bir sünger yatağım var. Kullandığımız koltukları bile çöpten buldum" dedi.

En büyük üzüntüsünün çocukları olduğunu belirten Düvenci, "Çocuklarım bir yatakta rahat uyumak istiyor. 2-3 ay sonra kış gelecek. Bu evde o günleri nasıl geçireceğiz bilmiyorum. Belediyemiz bize el uzatsın. Biz bu şekilde yaşayamıyoruz" sözleriyle yardım çağrısını yineledi.