Oğlunun icraya verip evden atmak istediği yaşlı kadına devlet sahip çıktı! Valilik açıklama yaptı

Amasya'nın Taşova ilçesi Alpaslan köyünde yaşayan 86 yaşındaki Merdane Albayrak'ın, yıllar önce tapusunu verdiği oğlu tarafından icra yoluyla evinden tahliye edilmek istendi. İddiaya göre, 1991 yılında eşinden boşandıktan sonra kendisine kalan iki katlı müstakil evin tapusunu 15 yıl önce Almanya'da yaşayan oğluna devreden yaşlı kadın, zaman içinde yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda tapuyu geri alamadı. Dava sürecinin sonuçlanmasıyla birlikte talihsiz kadın, oğlu tarafından sokağa atılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

AMASYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konunun kamuoyuna yansıması ve büyük tepki çekmesinin ardından Amasya Valiliği yazılı bir açıklama yayımladı. Valilik, söz konusu evin 2006 yılında oğula devredildiği, 2011 yılında ise diğer kardeşe aktarıldığını belirterek, durumun aile fertleri arasındaki miras ve tapu anlaşmazlığından kaynaklandığını bildirdi. Taşova Kaymakamlığına yapılan başvurular üzerine taraflarla ayrı ayrı görüşüldüğü ancak yoğun çabalara rağmen aile içi uzlaşmanın sağlanamadığı belirtti.

'YALNIZ BIRAKILMAYACAK'

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Taşova ilçemiz Alparslan köyünde yaşayan M.A. adlı 86 yaşındaki teyzemizin ikamet ettiği konuttan oğlu tarafından icra yoluyla tahliye ettirileceğine ilişkin çıkan haberler üzerine bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan incelemelerde, teyzemizin ikamet ettiği ev ile evin bulunduğu taşınmazın 20.09.2006 tarihinde oğluna devredildiği, oğlunun söz konusu taşınmazı daha sonra 12.05.2011 tarihinde, kardeşine devrettiği tespit edilmiştir. Devam eden süreçte aile fertleri arasında, veraset yoluyla kendilerine intikal eden taşınmazların paylaşımı ve satışı konusunda anlaşmazlıklar yaşandığı, bugün gelinen tahliye sürecinin de bu aile içi uyuşmazlıktan kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Taşınmazın mevcut maliki olan oğlu tarafından teyzemizin tahliyesine yönelik hukuki süreç başlatılmıştır. Teyzemizin ve kızlarının Kaymakamlığımıza başvurması üzerine taraflarla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirilmiş, aile içi uzlaşmanın sağlanması amacıyla yoğun girişimlerde bulunulmuştur. Ancak tüm çabalara rağmen taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır. Süreç, yargı ve icra mercilerince yürütülen hukuki bir süreçtir. Taşova Kaymakamlığı olarak, aile içi uzlaşmanın sağlanması amacıyla girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sürecin sonucu ne olursa olsun teyzemiz hiçbir şekilde yalnız bırakılmayacak, ihtiyaç duyulması halinde devletimizin ilgili kurumlarınca barınma ve sosyal hizmet desteği sağlanacaktır." (DHA)