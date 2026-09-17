63 gün sonra tahliye oldu: Nasuh Mahruki 'kavuştuk' diyerek paylaştı
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, önceki gün cezaevinden tahliye edildi. Cezaevinde 63 gün tutuklu kalan Mahruki, ailesiyle çektirdiği fotoğrafı "Kavuştuk" notuyla paylaştı.
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Sosyal medya paylaşımı nedeniyle 63 gün tutuklu kalan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, çarşamba günü tahliye oldu.
KAVUŞTUK NOTUYLA PAYLAŞTI
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edilen Mahruki, sosyal medya hesabından ailesiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, söz konusu paylaşıma "Kavuştuk" notunu düştü.
NASUH MAHRUKİ İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ
Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki, 17 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Hakkında hazırlanan iddianamede 4,5 yıla kadar hapsi istenen Mahruki; Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıyla birlikte 16 Eylül'de tahliye edildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi