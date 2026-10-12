5 işçinin hayatını kaybettiği madende enkaz kaldırma çalışmaları başladı: 'Delil karartılıyor' tepkisi

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Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik'e ait ocakta meydana gelen faciada beş işçi hayatını kaybetti, iki işçi de yaralandı.

Olayın ardından maden sahasında enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Bir yöneticisini de faciada kaybeden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, söz konusu çalışmalarla delillerin karartılmak istendiğini öne sürdü.

"DELİL KARARTILIYOR" TEPKİSİ

Sendikadan yapılan açıklamada, Soma Cumhuriyet Başsavcılığına facianın meydana geldiği alanın koruma altına alınması talebiyle başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başta savcılık olmak üzere kamu kurumları, delillerin yok edilmesini engellemek için derhâl harekete geçmelidir. Unutmayacağız, unutturmayacağız, affetmeyeceğiz!"

MANİSA'DAKİ FACİADA 5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

1 Ekim Perşembe günü saat 14.00 sıralarında Soma'daki maden ocağında göçük meydana geldi.

İşçilerden Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen yaralı olarak kurtarılırken Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın ise cansız bedenine ulaşıldı.

Faciaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında işletmenin genel müdürü ve yöneticilerinin de bulunduğu dokuz kişi tutuklanmıştı.