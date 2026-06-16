5 bin 400 çalışanı olan Hasan Vatan gizli tanık ifadeleri ile tutuklandı

Dinçer GÖKÇE

‘Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması’ olarak anılan ve ilki geçen yıl ekim ayında yapılan operasyonlardan sonuncusu geçen hafta yapıldı. Oyuncu Beren Saat ve Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Selin Ciğerci, Kerimcan Durmaz, Enis Arıkan ve Ayşe Hatun Önal’ın da ‘şüphelisi’ olduğu dosyada iş dünyasından önemli bir isim de yer aldı.

ŞİRKETİN TEMELİ 1948’DE ATILDI

Anılan isim, temeli 1948’de atılan ve Türkiye’nin ilk yerli elektronik ürün perakendecisi Vatan Bilgisayar’ın 2’inci kuşak temsilcisi Hasan Vatan oldu. Baba Osman Nuri Vatan’ın temelini attığı Vatan Bilgisayar şimdilerde ülke geneline yayılan 150 mağaza ve 5 bin 400 çalışanı sektörün en büyük oyuncularından biri konumunda.

Tutuklanmaları talebi ile İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 şüphelinin hakimlik sorgusuna halktv.com.tr ulaştı. Köklü bir plastik firmasının ortağı olan Emre Tari, “Ne uyuşturucu kullandım ne de sattım” dedi. Tari, hakkındaki beyanların da gerçek dışı ve dayanaksız olduğunu söyledi.

TUTUKLANAN KİŞİ, ÇIKMAK İÇİN ‘İSİM’ VERİYOR!

20 yıldır Fashion TV’de çalıştığını kaydeden Enis Ahmet Onat ise “Bana iftira atan kişilerle husumetim var” dedi. Fuhuşa teşvik suçunu işlediği öne sürülen Onat’ın avukatları ise, müvekkilleri ile ilgili beyanda bulunan model Dilara Kirmit hakkında uzaklaştırma kararı aldıklarını kaydetti. Dilara Kirmit geçen 19 Şubat günü; Ramazan Bayar, Tolga Sezgin, Barış Talay ve Tolga Kulakçı ile birlikte tutuklanmıştı.

Dilara Kirmit, geçen şubat ayında tutuklanmıştı.

‘GİZLİ TANIK BEYANI DIŞINDA DELİL YOK’

“Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmadım” diyen Hasan Vatan ise sorgusunda “Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanmam. Husumetli olduğum kimse yok. Ama bu nasıl oldu anlamadım. Belki birileri kendini kurtarmak için benimle ilgili beyanda bulunmuş olabilir” dedi. Hasan Vatan’ın 2 avukatı ise müvekkilleri ile ilgili gizli tanık beyanı dışında somut hiçbir delilin olmadığını savundu.

'ŞİRKETLERİNDE 5 BİN 400 KİŞİ ÇALIŞIYOR'

Hasan Vatan’ın şirketlerinde 5 bin 400 kişinin çalıştığını hatırlatan avukat “Savcı içeri girer girmez bize gizli tanıktan bahsetti. Gizli tanık üzerinden müvekkile suç atfedilmemeli” dedi.

Vatan Bilgisayar'ın bin 500 kadar çalışanı var.

BAŞINDA OLDUĞU ŞİRKET ÜNLÜ DİZİLERİN YAPIMCISI

Bir dizi popüler dizinin altında imzası olan Med Yapım’ın CEO’su Murat Saygı da anılan soruşturmanın şüphelileri arasında. Eski bir sporcu olduğunu kaydeden Saygı, uyuşturucu kullanmasının söz konusu olamayacağını kaydetti. Saygı’nın avukatları ise, müvekkillerinin ağır bir kalp krizi geçirdiğine işaret ederek, sigara ve alkol dahi tüketme durumunun olmadığını savundu.

Murat Saygı, yasaklı madde kullanmadığını söyledi.

Büyük projelerin mimarlığını yapan Rafet Eren Yorulmazer, evinde uyuşturucu kullanımının da olduğu partiler düzenlemekle suçlanıyor. Yorulmazer, yaşadığı evde, parti düzenlemesinin söz konusu olamayacağını savundu.

Mimar Eren Yorulmazer de tutuklanan isimler arasında.

Söz konusu kişilerin yanı sıra reklam şirketi sahibi Mehmet Yıldız, Psikolog Reyhan Küçükyeğen, model Tessy Ramos Correia, ünlülerin modacısı Tolga Çam da tutuklandı. Emre Tari, Hasan Vatan, Murat Saygı, R. Eren Yorulmazer ve Tolga Çam “Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmakla” suçlaması ile tutuklandı.

Reyhan Küçükyeğen hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddetti. ·

10 KİŞİDEN 9’U TUTUKLANDI

Enis Ahmet Onat, Mehmet Yıldız, Reyhan Küçükyeğen ve Tessy Ramos Correia ise “Bir kişiyi fuhuşa teşvik etmek” suçlaması tutuklandı.

Tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edilen borsacı Ferhan Kaya ise, adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Anılan 9 kişiden sonra Mahmut Dalyaprak da tutuklandı.