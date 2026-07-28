Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 40 dereceyi aşan sıcaklık şehri ıssızlaştırdı

40 dereceyi aşan sıcaklık şehri ıssızlaştırdı

Diyarbakır’da hava sıcaklığı 40 dereceyi geçerken, tarihi mekanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
40 dereceyi aşan sıcaklık şehri ıssızlaştırdı

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün 'mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık' uyarılarında bulunduğu Diyarbakır’da, termometreler, 40 derecenin üzerini gördü.

40 dereceyi aşan sıcaklık şehri ıssızlaştırdı - Resim : 1

İstanbul sıcaktan kavrulacak! AKOM gün gün açıkladıİstanbul sıcaktan kavrulacak! AKOM gün gün açıkladı

Tarihi mekanlar, kafeler ile cadde ve sokaklar boş kalırken, kentte yaşayan bazı kişiler, gölgelik alanlara gitmeyi tercih etti.

40 dereceyi aşan sıcaklık şehri ıssızlaştırdı - Resim : 3

"SICAKLARDAN DOLAYI HER YER SESSİZ"

Yasin Güngör (28), “Siirt’ten Diyarbakır’a tarihi yerleri görmeye geldim. Tarihi yerleri yoğun bekliyordum. Sıcaklardan dolayı tarihi yerler ve kafeler boş. Sosyal medyada gördüğümde her yer kalabalık ve tıklım tıklım. Şu an sıcaklardan dolayı her yer sessiz. Akşam buraların dolacağını düşünüyorum” dedi.

40 dereceyi aşan sıcaklık şehri ıssızlaştırdı - Resim : 4

Esnaf Nedim Aba (40) ise “Sıcaklar bizi olumsuz etkiliyor. Geçen yıl Diyarbakır daha sıcaktı ve esnaf kepenk kaldırmıyordu. Bu yıl biraz daha iyi ama yine de sıcak. Sıcaklardan dolayı şehrimiz biraz boş kaldı. Tarihi mekanlar yine de gezilebilir” diye konuştu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Diyarbakır Sıcak
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro