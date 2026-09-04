4 yıldır kayıptı: Seri katilin öldürdüğü Zeynep Yıldırım davasında 6 kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 4 yıldır kayıp olan Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Yıldırım'ın kaybolmadan önce F.D. isimli kişiyle görüştüğü ve cep telefonundan alınan son sinyalin Esenyurt'ta bu kişinin evinden geldiği belirlendi. Polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda Yıldırım'ın 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında öldürülmüş olabileceğini değerlendirdi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla 1 Eylül'de İstanbul ve Sinop'ta belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

EVİN PENCERESİNDEN KÖMÜRLÜĞE ATMIŞLAR

Şüphelilerden Fethi D.'nin ifadesinde, Zeynep Yıldırım ile birlikte eve gittiklerini, daha sonra ağabeyi Yaşar D.'nin eve geldiğini ve Yıldırım'ı boğarak öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

Fethi D., ifadesine göre olayın ardından Yıldırım'ın ağabeyiyle birlikte cesedi evin penceresinden çıkararak kömürlük olarak kullanılan alana gömdüklerini anlattı.

Yaşar D. ise suçlamaları kabul etmeyerek cinayeti kendisinin işlemediğini savundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Fethi D. ve Yaşar D.'nin de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.

BU ONUN İLK CİNAYETİ DEĞİL: HAPİSTEN ÇIKIP ZEYNEP'İ ÖLDÜRMÜŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışması, seri cinayetler silsilesini aydınlattı. 2024 yılında yaşanan Erva Raziye Asar cinayetinin ardından eski kayıp dosyalarını incelemeye alan ekipler, 4 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Zeynep Yıldırım (17) dosyası ile Fethi D. arasındaki bağı tespit etti. Fethi D.'nin 2007 yılında Ahmet Karadağ adlı güvenlik görevlisini öldürdüğü, bu suçtan cezaevine girdiği ancak 2022 yılında pandemi nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.