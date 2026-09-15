4 çocuk anahtarı üzerinde unutulan otomobili çaldı! Kamera kayıtları ele verdi
Kayseri'de 4 çocuk, anahtarı üzerinde unutulan otomobili çaldı. Çalıntı otomobilin yeri kamera kayıtları izlenerek tespit edildi ve 18 yaşından küçük 4 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kayseri'de anahtarı üzerinde bırakılan bir otomobili çaldıkları belirlenen 4 çocuk yakalandı.
Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tuğla Ocakları Sokak'ta yaşandı. A.Y.M.'ye ait otomobil, sahibinin anahtarını araç üzerinde unutmasının ardından kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 çocuk tarafından çalındı.
Otomobil sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
KAMERA KAYITLARINDAN BULUNDU
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, çalınan otomobilin izlediği güzergahı tespit etti. Ekipler, aracı Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde durdurarak 4 şüpheliyi yakaladı.
Otomobilde bulunan ve 18 yaşından küçük oldukları belirtilen şüpheliler, gözaltına alınarak işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)