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Halk TV Türkiye 4 çocuk anahtarı üzerinde unutulan otomobili çaldı! Kamera kayıtları ele verdi

4 çocuk anahtarı üzerinde unutulan otomobili çaldı! Kamera kayıtları ele verdi

Kayseri'de 4 çocuk, anahtarı üzerinde unutulan otomobili çaldı. Çalıntı otomobilin yeri kamera kayıtları izlenerek tespit edildi ve 18 yaşından küçük 4 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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4 çocuk anahtarı üzerinde unutulan otomobili çaldı! Kamera kayıtları ele verdi

Kayseri'de anahtarı üzerinde bırakılan bir otomobili çaldıkları belirlenen 4 çocuk yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tuğla Ocakları Sokak'ta yaşandı. A.Y.M.'ye ait otomobil, sahibinin anahtarını araç üzerinde unutmasının ardından kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 çocuk tarafından çalındı.

Otomobil sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

4 çocuk anahtarı üzerinde unutulan otomobili çaldı! Kamera kayıtları ele verdi - Resim : 1

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KAMERA KAYITLARINDAN BULUNDU

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, çalınan otomobilin izlediği güzergahı tespit etti. Ekipler, aracı Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde durdurarak 4 şüpheliyi yakaladı.

4 çocuk anahtarı üzerinde unutulan otomobili çaldı! Kamera kayıtları ele verdi - Resim : 3

Otomobilde bulunan ve 18 yaşından küçük oldukları belirtilen şüpheliler, gözaltına alınarak işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)

4 çocuk anahtarı üzerinde unutulan otomobili çaldı! Kamera kayıtları ele verdi - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hırsızlık Kayseri
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