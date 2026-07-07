32 yaşındaki uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Bornova Destek Tabur Komutanlığı’nda görevli bir uzman çavuş hayatını kaybetti.

Görev yerinden izinli ya da resmi işlemler için ayrıldığı tahmin edilen askerin, kendi amcasının kullandığı otomobille çarpışması bölgede büyük üzüntü yarattı.

BAHÇE YOLUNDA KAHREDEN KARŞILAŞMA

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bozdoğan ilçesine bağlı Kakkalan Mahallesi’ndeki bir bahçe yolunda meydana geldi. Bornova Destek Tabur Komutanlığı bünyesinde görev yapan 32 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yalçın Çolak, idaresindeki 09 E 7080 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, karşı yönden gelen 55 yaşındaki amcası Yılmaz Çolak yönetimindeki 09 AFN 789 plakalı otomobille çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden uzman çavuş, devrilen motosikletten sert bir şekilde yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ve kazaya karışan amcanın ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yalçın Çolak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç uzman çavuşun cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının kaza mahallinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Amcasıyla çarpışarak yaşamını yitiren jandarma personeli Yalçın Çolak'ın ölümüyle ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. (DHA)