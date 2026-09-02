3 yıl önce lösemiyi yenmişti: Alkollü sürücü hayattan kopardı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, ODTÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nde eğitim gören 23 yaşındaki Mert Doğan Aydın, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçını izlemek için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ODTÜ ÖĞRENCİSİ MERT DOĞAN AYDIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, çevredeki esnaf ve kuryelerin aracı takip etmesi sonucu durdurularak polis ekiplerince yakalandı. İsmi açıklanmayan 25 yaşındaki sürücünün, daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da alkollü olduğu iddia edildi.

GÖRGÜ TANIĞI: "SÜRÜCÜ 2.00 PROMİL ALKOLLÜYDÜ"

Olay yerine yakın bir restoranda çalışan görgü tanığı Y.G., yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Sesin geldiği yöne doğru baktığımda çocuğu havada gördüm. Yere doğru düştüğünü gördüm. İçeride bulunan kişiler dışarı çıktı. O esnada çocuk yerde kanlar içindeydi. Çarpan araç hiçbir şekilde durmadı, fren yapmadı. Esnaf ve kuryeler peşinden gitti. Duyduğumuz sürücünün 2.00 promil alkollü olduğu. İki ay önce de ehliyeti alındı diye biliyoruz. Araçta yanında iki kadın daha varmış."

LÖSEMİYİ YENMİŞTİ, CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Mert Doğan Aydın'ın 5 yıl önce 18 yaşında lösemiye yakalandığı ve tedavi sürecinde gerçekleştirilen ilik nakliyle 2 yıl sonra sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Hastalığı yendikten sonra Lösemili Çocuklar Vakfı Gençlik Kolları'nın faaliyetlerine katılan Aydın, ODTÜ'de Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde eğitimine devam ediyordu. Fenerbahçe taraftarı olan genç, 28 Ağustos'ta Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)