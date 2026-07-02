3 milyon nüfuslu şehirde bugün kimse sokağa çıkmadı

Nüfusu 3 milyon kişiye dayanan Türkiye'nin büyük şehirlerinden birinde bugün sokağa kimse çıkmadı.

Urfanatik'teki habere göre Güneydoğu Anadolu ili Şanlıurfa'da caddeler ve sokaklar boş kaldı.

Haberde, "Şanlıurfa’da 44 dereceyi aşan hava sıcaklıkları nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşlar günün en sıcak saatlerini evlerinde geçirmeyi tercih ediyor. Dışarı çıkanlar ise gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor. Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa, Temmuz ayında en sıcak günlerini yaşarken kentte öğle saatlerinde termometreler 44 dereceyi gösterirken, cadde ve sokakların büyük ölçüde boş kaldığı görüldü" denildi.

BALIKLIGÖL'E HÜCUM

Sıcaklar iyice artınca bunalan vatandaşlar parklara, gölgelere ve Balıklıgöl'e akın etti.

Hemen hemen kapalı her yerde klima çalışırken, esnaf da kimsenin sokağa çıkmaması nedeniyle yeterince iş yapamadı.

Özellikle öğle saatlerinde sokaklar bomboş kaldı.

Vatandaşlardan bazıları, şemsiye ve şapka kullanarak korunmaya çalışırken tarihi çarşılar bölgesinde vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörlerin çalıştırıldığı görüldü.