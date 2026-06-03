BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın altyapı yatırımları sürüyor: Bugün 9 saati bulan kesintiler yapılıyor
İstanbul'da 3 Haziran Çarşamba günü şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları nedeniyle 23 ilçede elektrik kesintileri yapılacak. Altyapı çalışmaları kapsamındaki planlı kesintilerin bazı bölgelerde 9 saate kadar sürmesi bekleniyor.
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3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
3 Haziran 2026 Çarşamba günü İstanbul'un 23 ilçesinde 48farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Arnavutköy (1)
- Avcılar (1)
- Bahçelievler (2)
- Başakşehir (1)
- Beylikdüzü (1)
- Beyoğlu (3)
- Beykoz (1)
- Esenler (1)
- Eyüpsultan (2)
- Kağıthane (1)
- Kartal (3)
- Küçükçekmece (3)
- Maltepe (1)
- Pendik (7)
- Sancaktepe (1)
- Sarıyer (1)
- Silivri (4)
- Sultanbeyli (3)
- Sultangazi (4)
- Şile (4)
- Şişli (1)
- Üsküdar (1)
- Zeytinburnu (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Adalar
- Ataşehir
- Bağcılar
- Bakırköy
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Çekmeköy
- Esenyurt
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Tuzla
- Ümraniye
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 00:00 - 06:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ömerli
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Avcılar
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gümüşpala, Mutlu
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Fevzi Çakmak, Yıldırım Beyazıt │ Zafer, Cumhuriyet, Gökdağı, Kurultay, Türkistan, Yeşil, Yıldırım Beyazıt, Ağrı, Beydağı, Göldağı, Yüksel
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kocasinan Merkez, 2. Zafer, Erenler 2, Eski Edirne Yolu, Hanım, Kandil, Kandilli 1, Karamurat, Kuşçu, Pınar 1, Zafer, Şamdan, Şefkat, Akbayrak, Garip, Gazi, Gökırmak, Hatice, Mahmutbey, Mareşal Çakmak, Oktay, Polat 1, Sakıp Sabancı, Site 1, Taylan, Çuhadar, Şirin 3
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Başakşehir
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Altınşehir, Halkalı Altınşehir İstanbul, Yan Yol, İstiklal, 109., Ay, Barbaros, Dağ, Göknar, Kaptan, Bademli, Berrak, Ceyhun, Cihan, Gökpınar, Orta Akasya, Şehit Piyade Er Erkan Göktaş │ Şahintepe, 2203., Eski İstanbul, Halkalı Altınşehir İstanbul, Nazlı, İstiklal
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Hicap, Derecik Çıkmazı, Akat, Fıkra
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dereağzı, Arma, Derviş, Elçi, Huzurlu, Hisar, Kültür, Murat, Necatibey, Onurlu, Ordu, Parlak, Seçil, Ufuk, Ulus, Ziya Gökalp
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beyoğlu
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Katipmustafahçelebi, Liva │ Kılıçali Paşa, Akarsu Yokuşu, Anahtar, Batarya, Defterdar Yokuşu, Kamacı Ustası, Sıraselviler │ Kuloğlu, Adile Naşit, Ağa Hamamı, Firuzağa Camii, Güllabici, Sıraselviler, Taktaki Yokuşu, Yadigar
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Beyoğlu
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Firuzağa, Batarya, Boğazkesen, Dalgıç, Defterdar Yokuşu, Hüseyin Ağa Bahçe, Kadiriler Yokuşu, Kasatura, Meşaleci, Nöbetçi, Palaska, Set, Süngü, Taktaki Yokuşu, Tombaz, Türkgücü, Çukur Cuma │ Hacımimi, Fahrettini Acemi, Issız, Kapıkulu, Karabaş, Karabaş Dere, Karabaş Mektebi, Köprü, Lüleci Hendek, Lüleciler, Ordu Ağası
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Beyoğlu
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tomtom, Bostaniçi, Bostaniçi Camii, Bostaniçi Çeşme Çıkmazı, Boğazkesen, Cicim, Kapıkulu, Karabaş, Karabaş Dere, Kutucu Kerim, Kivrintili, Ordu Ağası, Selahattin Odaları Çıkmazı, Örtme Altı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 00:30 - 06:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Oruçreis, Tekstilkent
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Göktürk Merkez, 1. Ceviz, 1. Kasımpatı, 1. Levent, 2. Dere, 2. Ortanca, Cumhuriyet, Derebaşı, Dişbudak, Güliz, Kadife, Kemer Boyu Yolu, Kültür, Memba, Süvari, Yeşim, Çamlıca, İdil, Çıkmaz │ Mimar Sinan, 1. Çamlık, 2. Kültür, Abdulhamit Han, Ata, Manolya, Okul, Yakut, Çatal Çiftlik
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mithatpaşa, 1. Atlas, 1. Vezirtekke, Abdulhamit Han, Elif, Fındık, Rauf Orbay, Yılmaz, Bahçeköy, Sare
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kağıthane
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Sultan Selim, Banu, Batanay │ Çeliktepe, Alaca, Bayır, Dar, Eyalet, Figen, Gayretli, Göl, Gülbahçe, Kalem, Kalem Çıkmazı, Kanca, Karaşahin, Kartanesi, Kıvılcım, Kıvılcım Çıkmazı, Kubilay, Kuytu, Mevlüt Bakırtaş, Mutlu, Suadiye, Ulubatlı, Çakır, Çemenzar, Çiçek, Şehit Karakuşlar, Şerefe
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 08:30 - 10:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Fecir, Mustafa Kemal
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kartal
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Karacabey, Şiran, Turunç, Topuz, Çifteler, Ceyhun
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kartal
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Esenlik, Esen, Adliye, Güvercin, Emir, Dadaş, Keşan, Anafartalar, Köroğlu, Kemaliye, Şenkaya, Karacabey, Ziraat, Kastamonu, Samsun, Maçka, Aşkale
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kartaltepe, 2. Karadeniz, Hisar
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Yarımburgaz, Halkalı Altınşehir İstanbul
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 14:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Tevfikbey, 2309., Köşk
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 30 Ağustos, Fatih, Mete, Çevik, Şeker Çıkmazı, Nur, Güzide, Atilla, Adnan Bey, Karadenizli, Yaren, Yavuz, Didem, Melek, Zaferli, Deniz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 10:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Kuzguncuk, Vişneli, Bilal Habeşi, Şirinçe, Mestane, Ürgüp, Babahan, İlim, Akil, Özyurt, Yemişçi, Zemzem, Damar, Piraye, Ayyıldız, Ecdat, Menkul, Bereket Çıkmazı, Uyanık, Erdoğan, Öbektaş, Gülderen, Kulaç, Yağmur, Kırgız, Tüten, Ergenekon, Babacan, Şahit, Aydos, Hicri, Akibet, Ahlak, Gazi, Cemiyet, Hattat Nazif, Badem Çıkmazı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Miraç, Erdem, Revzen
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Dedepaşa, Eşref Bitlis
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yüzyıl, Kök, Burç, Çengelköy, İntizam, Fevzi Çakmak, Mimar Sinan, Bilginler, Zerdali, Taksim, Merzifon, Tabip, Muhsin Yazıcıoğlu, Çayeli, Eskipazar, Ladik, Şehit Tugay Karaman, Erzincan, Mahir, Eda
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 12:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Komşu, Katmer, Yavuz Sultan Selim, Yunus Emre, Dostluk, Kilit, Ahmet Yesevi, Şifahane, Kevser, Kanaat, Adagül, Büşra, Abacı, Subaşı, Fetih, Narçiçeği, Günebakan, Hacı Bayram Veli, Atıf Efendi, Göktürk, Düşünce, Taşçı, Nazım, Sırataşlar, Irmak, Sevgi Çiçeği, Namazgah, Abıhayat, Nizami, Şair, Agah, Yücedağ
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 13:30 - 15:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Alipaşa, Ertuğrulgazi, Ferhatpaşa, Pembe Köşk, Menekşe, Abdül Ezelpaşa, Uluğbey, Gülten, Mahur, Nakarat, Başlangıç, Sevimli, Tesadüf, Rakip, Kerim Nadirpaşa, Elif, Muratpaşa, Çaykara, Halid Bin Velid, Aydos, Vahdeddin Cami, Kurtuluş, Melek, İklimler, Bektaş, Işılay, Topçam, Dönmez, Bal
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 15:30 - 17:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Efendi, Korkutan Çıkmazı, Ahi Evran, Çiftlik, Şenpazar, Katmer, Komşu, Şair, Çalışkan Çıkmazı, Berk, Hacı Bayram Veli, Fetih, Gönülçelen, Talip, Marmaray, Kiraz Çıkmazı, Simge Çıkmazı, Kültür, Gül Defne, Nazım, Şiran, Bartın, Horasan, Turuncu, Çadırkaya, Bahçe, Cazibe
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 14:30 - 17:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Kızılay, İmam Hatip, Refah
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Maslak │ Poligon, Erdem, Girne, Sevim
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Kılıçlı, Pamuklar │ Büyük Çavuşlu, Aldemir, Alem, Arılı, Atik, Boş, Büyükçavuşlu, Birlik, Coşku, Cingöz, Demokrasi, Denizyıldızı, Durgun, Esaret, Firfir, Fiyonk, Gazi Mustafa Kemalpaşa, Gök, Gülpembe, Güven, Girgin, Hancıoğlu, Haritacılar, Hasfırın, Havancı, Hayırlı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Çavuşlu, Hayrabolu, Hükümdar, Hüzün, Kanun, Karakartal, Katibim, Kuvvet, Kültürlü, Martıkuşu, Merhamet, Mısır, Mukaddes, Münevver, Nadiren, Nakil, Narlıkapı, Narlıtepe, Nato, Ocak, Pitir, Piyade, Saklıbahçe, Sakin Çıkmazı, Sarıdağ, Sarıefe, Sarıçam, Sarfı, Sazlık, Selen, Sencer, Seramik
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Çavuşlu, Serin, Sevdalı, Tane, Tarlabaşı, Tercüman, Teskereci, Topağacı, Toptancı, Turallar, Türkler, Ticaret, Uzer, Uçuk, Uğurkan, Veda, Vefa, Yahya Kemal Beyatlı, Yavuzcan, Yelkovan, Yeşerti, Yolaçar, Yüzüncüyıl, Zeki, Zemin, Zerde, Çavuş, Ümit, İlke, İstanbul, İşletme, Şemdin, Şükrü
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akören, Hisar Çıkmazı, Karasinan, Sanatçılar Çıkmazı │ Bekirli, Akıncık, Aydaz, Bahçede, Cami Kuyusu, Gecekuşu, Kuru, Sever, Talip Çıkmazı, Tersane, Umuç, Çakıllı, Çakırbey Çıkmazı, Çatalca, İncirli │ Fener, Araç, Bekir Sıtkı Say, Dizdar, Münifpaşa, Sanatçılar, Surdışı, Uluşahin, Uğur Bıçaker, Yavuzlar, Yengi │ Kurfalı, Süleymaniye, Tepki, Uğur Bıçaker, Vatandaşlık, Üçgözlü, Şennur │ Yeni, Münifpaşa │ Kurfalı, Akyel, Aydoğmuş Çıkmazı, Ayhan, Büyükağaç Çıkmazı, Birgül, Cami, Değirmen Bayırı, Emir Külal, Ferda Çıkmazı, Fetva, Fındıkzade Çıkmazı, Kale, Kaviş, Koruçeşme, Kumburgaz, Mürekkep, Rasathane, Safranbolu, Sancaktar, Serdar, Sıhhiye
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Akıncılar, Yunus Emre
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ferah, Gül, Petrol Yolu, Enes Çitilci, Gün
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Esen, Tarih, Koçyiğit, Bal, Aslan, Kibar, Düzey, Alp, Gözlüce, Birikim, Dilan, Gündüz, Hasırcı, İnziva, Çilehane, Kudret, Güç, Turnakuşu, Akatlar, Kültür, Asım, Gültutan, Selçukhan, Ezan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 50. Yıl, 2008., 2009., 2010., 2011., B, Orhan Gazi │ İsmetpaşa, 86., 92.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: 75. Yıl, 1302., 1303., 1303/1., 1304., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1321., 1324/1., 1328., 1329., 1351., 1352., 1258/2., 1258/3., 1260., 1261., 1262., 1263., 1263/2., 1270., 1301., 1303., 1305., 1306., 1314., Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, İstiklal, Şehit Yusuf Yengin
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Zübeyde Hanım, 1298., 1300., Fevzi Çakmak, Gazi, 1264., 1265., 1266., 1266/1., 1267., 1268., 1271., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., Kazım Karabekir
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 19:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: 75. Yıl, 1317., 1335., 1336., 1337., 1338., 1338/1., 1339., 1340., 1340/1., 1341., 1351., 1352., Gazi, Millet, Okul, İsmetpaşa │ Gazi, 1342., 1343., 1344., 1351., 1352., Okul │ Zübeyde Hanım, 1342., 1343., 1344., 1351., 1443., Gazi, Okul
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Firüze, Yenice, Şebnem, Yazgülü, Seher Yıldızı Çıkmazı, Türkü, Kumbaba, Kartopu, Yabangülü, Zarif, Yüce, Kayısı, Ladin, Şebboy Çıkmazı, Şimşir Çıkmazı, Nilüfer, Şakayık, Vatan, Kum Zambağı, 7 Ekim, Nar, Yediveren, Merve, Mehmetçik, Kahraman, Seher, Begonya, Pazı Çıkmazı, Şen, Gülhatmi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Kabakoz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Lalezar, Karaahmet, Tuğrulbey, Tuğrul, Karamandere
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Sağlam, Aktuğ, Filiz, Sabit Ayasbeyoğlu, Itır, Sümbül, Kültür, Adem, Merve, Funda, Sevgi, Ayçiçek, Açelya, Üretken, Çağla, Turan Aziz Beler, Eda, Vatan, Begonya, Birlik, Susam, Çınarlı, Ahmetli, Zambak, Özlem, Fidan, Yüce, Gökçe, Nihavend, Bahar, Kibar, Kamelya, Şenlik, Lodos, Mimoza, Lale, Sahil Yolu, Peker, Gülhatmi, Barış, Meltem, Yavuz, Ezgi, Mevsim, Kumbaba, Suna, Sefa, Aker, Güneş, Yaprak, Kocakoru, Şakayık, Bizim, Burcu, İpek Çiçeği, Mehmetçik, Pelin
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Maslak
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çinili Camii, Turşucu Kemal Çıkmazı, Pazarbaşı, Şimşek, Kabzımal, Şahbulut, Köprülü Fazılpaşa, Kartalbaba, Nuhkuyusu, Cemal Efendi, Taşcımahmut, Yamacı, Lokmacıoğlu, Boybey, Çinili Mescit, Tahtaravancı, Hattat Kemal Batanay, Karamanoğlu, Miroğlu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Beştelsiz
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi