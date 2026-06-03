Halk TV Türkiye BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın altyapı yatırımları sürüyor: Bugün 9 saati bulan kesintiler yapılıyor

BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın altyapı yatırımları sürüyor: Bugün 9 saati bulan kesintiler yapılıyor İstanbul'da 3 Haziran Çarşamba günü şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları nedeniyle 23 ilçede elektrik kesintileri yapılacak. Altyapı çalışmaları kapsamındaki planlı kesintilerin bazı bölgelerde 9 saate kadar sürmesi bekleniyor.