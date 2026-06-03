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Halk TV Türkiye İSKİ güncel arıza listesini paylaştı: Suların geleceği saat açıklandı

İSKİ güncel arıza listesini paylaştı: Suların geleceği saat açıklandı

İstanbul'da 3 Haziran Çarşamba günü şebeke hattı arızaları nedeniyle Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinde su kesintileri yapılacak. İSKİ ekipleri onarım için çalışırken, megakentin diğer 37 ilçesinde planlı bir kesinti bulunmuyor.

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İSKİ güncel arıza listesini paylaştı: Suların geleceği saat açıklandı

3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

3 Haziran 2026 Çarşamba günü İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek.

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Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Eyüpsultan (1)
  2. Sarıyer (1)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Adalar
  • Arnavutköy
  • Ataşehir
  • Avcılar
  • Bağcılar
  • Bahçelievler
  • Bakırköy
  • Başakşehir
  • Bayrampaşa
  • Beşiktaş
  • Beykoz
  • Beylikdüzü
  • Beyoğlu
  • Büyükçekmece
  • Çatalca
  • Çekmeköy
  • Esenler
  • Esenyurt
  • Fatih
  • Gaziosmanpaşa
  • Güngören
  • Kadıköy
  • Kağıthane
  • Kartal
  • Küçükçekmece
  • Maltepe
  • Pendik
  • Sancaktepe
  • Silivri
  • Sultanbeyli
  • Sultangazi
  • Şile
  • Şişli
  • Tuzla
  • Ümraniye
  • Üsküdar
  • Zeytinburnu

3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Eyüpsultan

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:50 - 14:00 │ Süre: 4 saat 10 dakika
  • Konum: DefterdarNişanca
  • Sebep: Arıza (100 mm çaplı şebeke hattı)

3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SARIYER SU KESİNTİSİ

Sarıyer

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:33 - 13:00 │ Süre: 3 saat 27 dakika
  • Konum: Maden
  • Sebep: Arıza (300 mm çaplı şebeke hattı)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Su Kesintisi İSKİ
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