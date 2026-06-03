İSKİ güncel arıza listesini paylaştı: Suların geleceği saat açıklandı
İstanbul'da 3 Haziran Çarşamba günü şebeke hattı arızaları nedeniyle Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinde su kesintileri yapılacak. İSKİ ekipleri onarım için çalışırken, megakentin diğer 37 ilçesinde planlı bir kesinti bulunmuyor.
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3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
3 Haziran 2026 Çarşamba günü İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Eyüpsultan (1)
- Sarıyer (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Adalar
- Arnavutköy
- Ataşehir
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beykoz
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Çekmeköy
- Esenler
- Esenyurt
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Kağıthane
- Kartal
- Küçükçekmece
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Silivri
- Sultanbeyli
- Sultangazi
- Şile
- Şişli
- Tuzla
- Ümraniye
- Üsküdar
- Zeytinburnu
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:50 - 14:00 │ Süre: 4 saat 10 dakika
- Konum: Defterdar │ Nişanca
- Sebep: Arıza (100 mm çaplı şebeke hattı)
3 HAZİRAN 2026 İSTANBUL SARIYER SU KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:33 - 13:00 │ Süre: 3 saat 27 dakika
- Konum: Maden
- Sebep: Arıza (300 mm çaplı şebeke hattı)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi