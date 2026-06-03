Halk TV Türkiye İSKİ güncel arıza listesini paylaştı: Suların geleceği saat açıklandı

İSKİ güncel arıza listesini paylaştı: Suların geleceği saat açıklandı İstanbul'da 3 Haziran Çarşamba günü şebeke hattı arızaları nedeniyle Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinde su kesintileri yapılacak. İSKİ ekipleri onarım için çalışırken, megakentin diğer 37 ilçesinde planlı bir kesinti bulunmuyor.