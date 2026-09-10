3 bin ot balyası alev alev yandı! Alevlerin arasındaki servet son anda kurtarıldı

Karabük’ün Eflani ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen yangında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. İlçeye bağlı Güngören köyünün Mahmutlar Mahallesi’nde İhsan Badem’e ait ot balyalarının istiflendiği alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otların alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

3 BİN BALYA KÜL OLDU AMA 10 TON BUĞDAY ZARAR GÖRMEDEN ÇIKARILDI

Alevlerin teslim aldığı alanda yapılan ilk incelemelerde ve söndürme çalışmaları sonucunda 3 bin balya otun yanarak küle döndüğü tespit edildi. Yangının en sevindirici ve mucizevi gelişmesi ise alevlerin ortasında kalan servet değerindeki ürünün kurtarılması oldu.

Yanarak kül olan ot balyalarının hemen arasında istiflenmiş halde bulunan 10 ton buğday, ekiplerin zamanında ve başarılı müdahalesi sayesinde hiçbir zarar görmeden kurtarıldı.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Köyde büyük paniğe yol açan ve itfaiyenin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangının ardından güvenlik güçleri harekete geçti.

İhsan Badem'e ait ot balyalarının alev alev yanmasına sebep olan yangının kesin çıkış nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla ekipler tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. (DHA)