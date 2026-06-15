25 yeni il kurulacak mı? DMM açıkladı
İletişim Başkanlığı DMM, kamuoyunda yer alan "25 yeni ilin kurulacağı" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), '25 yeni ilin kurulacağı' yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.
"HERHANGİ BİR ÇALIŞMA BULUNMAMAKTADIR"
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan '25 yeni ilin kurulacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi