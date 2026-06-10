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Halk TV Siyaset DMM’den 'Almanya Türkiye’ye kaçak mülteci gönderiyor' iddiasına yalanlama

DMM’den 'Almanya Türkiye’ye kaçak mülteci gönderiyor' iddiasına yalanlama

DMM, Almanya’nın üçüncü ülke uyruklu kaçak mültecileri Türkiye’ye gönderdiği iddiasını yalanladı. Türkiye’nin böyle bir kabul uygulamasının olmadığı ve sadece Türk vatandaşları için geri kabul anlaşması bulunduğu belirtildi.

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DMM’den 'Almanya Türkiye’ye kaçak mülteci gönderiyor' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Almanya'nın Suriye, Afganistan ve Pakistan gibi farklı ülkelerin vatandaşı olan kaçak mültecileri Türkiye’ye gönderdiğine yönelik ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

DMM’den 'Almanya Türkiye’ye kaçak mülteci gönderiyor' iddiasına yalanlama - Resim : 1

SOSYAL MEDYADAN RESMİ YALANLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren DMM, bazı basın yayın organlarında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Almanya Suriye, Afganistan, Pakistan ve başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye’ye gönderiyor’ iddiası doğru değildir. Türkiye’nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik bir uygulaması yoktur. Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye’ye iade edilmesi hukuken mümkün değildir. Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması sadece Türk vatandaşları için uygulanmaktadır. Dolayısıyla yabancı uyruklu kişilerin ülkemiz tarafından geri alınması söz konusu olmayıp, bu kişiler kendi ülkelerine gönderilmektedir. Algı ve provokasyon amaçlı içeriklerle kamuoyunu yanıltma amacı güdenler hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sadece ilgili resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur.
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PROVOKASYON AMAÇLI PAYLAŞIMLARA YASAL İŞLEM

Yapılan açıklamada, bu tür iddiaların algı yaratmak ve provokasyon çıkarmak amacıyla ortaya atıldığı vurgulandı. Kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltmaya çalışan kişi ve mecralar hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı aktarıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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