20 yıl sonra çözüldü! Cinayetin arkasından taciz iddiası çıktı

Denizli'de 2006 yılında marketinde bıçaklanarak öldürülen 56 yaşındaki Mehmet Ali Türkmen'in cinayeti, 20 yıl sonra dosyanın yeniden açılmasıyla aydınlatıldı. Cinayet Büro ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda olayın şüphelileri yakalanırken, soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

2006 yılında Sırakapılar Mahallesi Lozan Caddesi üzerindeki marketinde göğsünden bıçaklanmış halde bulunan Mehmet Ali Türkmen cinayeti, o dönem failleri bulunamadığı için rafa kaldırılmıştı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 yıl sonra dosyayı tekrar açarak ve teknolojik imkanları kullanarak delilleri yeniden mercek altına aldı.

5 KİŞİLİK ŞÜPHELİ LİSTESİ ÇIKTI

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, aralarında anne ve kızının da bulunduğu 5 kişinin cinayetle bağlantılı olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında 35 yaşındaki Kemal Tercaner, 36 yaşındaki A. Şahlan, 59 yaşındaki anne P. Şen, 36 yaşındaki kızı E. Şen gözaltına alınırken, başka bir suçtan cezaevinde bulunan 43 yaşındaki Ercan Tercaner de soruşturmaya dahil edilerek sorgulandı.

"TACİZ" İDDİASIYLA İTİRAFLAR GELDİ

Emniyetteki çapraz sorgulama sırasında P. Şen ve kızı E. Şen cinayeti itiraf etti. İddiaya göre, market sahibi Mehmet Ali Türkmen, cinayet tarihinde henüz 16 yaşında olan E. Şen’i taciz ettiği gerekçesiyle öldürülmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Kemal Tercaner tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başka bir suçtan tutuklu bulunan Ercan Tercaner hakkında da cinayet suçlamasıyla tutuklama kararı verilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)