20 yaşındaki Tıp Fakültesi öğrencisi yurtta ölü bulundu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz (20), kaldığı kız öğrenci yurdundaki odasında yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Dere Sokak'ta bulunan kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Kızlarına ulaşamayan Demirelöz'ün ailesi, durumu arkadaşlarına bildirerek odasını kontrol etmelerini istedi.

Odaya giren arkadaşı, Tuğçenaz Demirelöz'ü yerde hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine yurda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demirelöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Genç öğrencinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından yurttaki arkadaşlarının büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Öte yandan, Tuğçenaz Demirelöz'ün aynı gün ev tuttuğu ve eşyalarını taşımaya başladığı, bir süre önce de doktora başvurduğu ve kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği iddia edildi. Ancak ölüm nedeninin kesin olarak yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi. (DHA)