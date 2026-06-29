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16 yaşındaki kız annesini uykusunda bıçaklayarak öldürdü, ardından polisi aradı

Adana Saimbeyli'de 16 yaşındaki D.E., uyuyan annesi Servet Tekir'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polise kendini ihbar eden şahıs gözaltına alınırken, o esnada evde olan kız kardeşinin de ifadesi alındı.

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16 yaşındaki kız annesini uykusunda bıçaklayarak öldürdü, ardından polisi aradı
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Adana'nın Saimbeyli ilçesi Fatih Mahallesi'nde gece saatlerinde bir cinayet meydana geldi. 16 yaşındaki kız çocuğu D.E., evlerinin salonunda uyuyan annesi Servet Tekir'i henüz bilinmeyen bir nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

POLİSE KENDİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından D.E., emniyet güçlerini arayarak kendisini ihbar etti. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Servet Tekir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Tekir'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

16 yaşındaki kız annesini uykusunda bıçaklayarak öldürdü, ardından polisi aradı - Resim : 1

KIZ KARDEŞİ DE EVDEYDİ

Olay sırasında evde olan diğer kız kardeş N.B.E., annesiyle aynı odada uyuduğunu, herhangi bir ses duymadığını ve durumdan ancak polisler eve geldiğinde haberdar olduğunu söyledi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Annesini bıçaklayan D.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetin başlattığı soruşturma devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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