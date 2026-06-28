Camide cinayet: Yatsı namazını bekleyen 2 kişiyi bıçaklayarak öldürüldü!

Olay, saat 21.30 sıralarında Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet A., yatsı namazı için camide bekleyen Musa Y. ve Zübeyir T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanındaki bıçakla Musa Y. ve Zübeyir T.’ye saldırdı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bıçaklanan Musa Y. ve Zübeyir T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

JANDARMA ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Cinayet şüphelisi Mehmet A.’yı yakalamak için harekete geçen jandarma ekipleri, olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturmaya devam ediyor. (DHA)