Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Camide cinayet: Yatsı namazını bekleyen 2 kişiyi bıçaklayarak öldürüldü!

Camide cinayet: Yatsı namazını bekleyen 2 kişiyi bıçaklayarak öldürüldü!

Kayseri'de bir camide çıkan tartışmada, Mehmet A. isimli bir şahıs, yatsı namazını bekleyen 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Camide cinayet: Yatsı namazını bekleyen 2 kişiyi bıçaklayarak öldürüldü!

Olay, saat 21.30 sıralarında Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet A., yatsı namazı için camide bekleyen Musa Y. ve Zübeyir T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanındaki bıçakla Musa Y. ve Zübeyir T.’ye saldırdı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bıçaklanan Musa Y. ve Zübeyir T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karne gününde parkta okul arkadaşını bıçakladı! 16 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi sürüyorKarne gününde parkta okul arkadaşını bıçakladı! 16 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi sürüyor

JANDARMA ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Cinayet şüphelisi Mehmet A.’yı yakalamak için harekete geçen jandarma ekipleri, olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cami Cinayet
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro