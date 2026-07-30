15 yaşındaki motosikletliye silahlı saldırı: 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Sultangazi'de motosiklet kullanan 15 yaşındaki A.E., başka bir motosikletli kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda kolundan yaralandı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, yaralanan çocuğun 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

SEYİR HALİNDEYKEN ATEŞ AÇILDI

Olay, saat 15.40 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 PFA 839 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan A.E.'ye, başka bir motosiklette bulunan kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı.

KOLUNDAN YARALANDI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından saldırıda kolundan yaralandığı belirlenen A.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çok sayıda boş kovan bulundu. Öte yandan saldırıda park halindeki bazı araçlara da kurşun isabet ettiği belirlendi.

YARALININ SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde A.E.'nin ‘Tehdit’ ve ‘Kasten Yaralama’ suçlarından toplam 2 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)