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Halk TV Türkiye İstanbul'da silahlı saldırı anı kamerada: Haraç alamayınca kurşun yağdırdılar

İstanbul'da silahlı saldırı anı kamerada: Haraç alamayınca kurşun yağdırdılar

İstanbul Bakırköy’de bir oto galerinin sahibinden haraç isteyen şüpheliler, istediklerini alamayınca galeriye silahla saldırdı. Saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da silahlı saldırı anı kamerada: Haraç alamayınca kurşun yağdırdılar

Bakırköy, Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan oto galeride 30 Haziran'da, bir otomobille işyeri önüne gelen şüpheliler, otomatik silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Saldırı sonucu kapıda bekleyen otomobillerde hasar oluştu.

İş yeri sahibi, polise verdiği ifadede bir süre önce yurt dışı numaradan aranarak kendilerinden haraç istendiğini söyledi.

İstanbul'da silahlı saldırı anı kamerada: Haraç alamayınca kurşun yağdırdılar - Resim : 1

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SALDIRI KAMERADA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada saldırı anının güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

İstanbul'da silahlı saldırı anı kamerada: Haraç alamayınca kurşun yağdırdılar - Resim : 3

ATEŞ EDİP HIZLA KAÇTILAR

Saldırganların iş yeri önünde otomobille durdukları ardından ateş açıp hızla kaçtıkları görüldü. Polis bu güvenlik kameralarını kullanarak ikiz plaka takılmış çalıntı aracı Esenler’e kadar takip etti.

İstanbul'da silahlı saldırı anı kamerada: Haraç alamayınca kurşun yağdırdılar - Resim : 4

Burada bir ara sokağa çekilen otomobil ele geçirildi. Araçta yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen kalaşnikof otomatik tüfek ile tabanca ve 241 adet mermi ele geçirildi.

İstanbul'da silahlı saldırı anı kamerada: Haraç alamayınca kurşun yağdırdılar - Resim : 5

Polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda biri 18 yaşından küçük 3 şüpheli gözaltına aldı.

İstanbul'da silahlı saldırı anı kamerada: Haraç alamayınca kurşun yağdırdılar - Resim : 6

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda yakalanan şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. (DHA)

İstanbul'da silahlı saldırı anı kamerada: Haraç alamayınca kurşun yağdırdılar - Resim : 7

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Silahlı Saldırı
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