15 yaşındaki çocuk odasında tabancayla vurulmuş halde bulundu!

Mardin’in Derik ilçesinde, evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan 15 yaşındaki M.E. adlı kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Hastaneden alınan bilgilere göre, ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

ODADAN GELEN SİLAH SESİ ÜZERİNE AİLESİ İÇERİ GİRDİ

Üzücü olay, öğle saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Şahverdi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evdeki bir odadan silah sesi geldiğini duyan ailesi hızla içeri girdi.

Odaya giren aile bireyleri, 15 yaşındaki M.E.'yi tabanca ile başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak buldu.

SAĞLIK EKİPLERİNE YOLDA TESLİM EDİLDİ

M.E., ilk etapta ailesi tarafından kendi araçlarıyla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı. Bu sırada durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, yolda ambulansa aktarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR, İNCELEME BAŞLATILDI

Ambulansla ilk olarak Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.E., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavisi süren M.E.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri evde detaylı inceleme yaparken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)