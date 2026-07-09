Ormandaki kavgada silah çekmişti: Polisten kaçarken TIR'ın altında kaldı!

Niğde'deki Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan Kemal Sucu, yolun karşısına geçmek isterken bir TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Sucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan TIR şoförünün de aralarında bulunduğu 6 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ORMANDA POMPALI TÜFEKLİ ARBEDE

Olay, dün akşam saatlerinde Nar Mahallesi'nde bulunan Niğde Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda meydana geldi. Ormandaki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Arbede sırasında Kemal Sucu, karşı gruptan O.K.'ye pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan O.K., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

POLİSTEN KAÇARKEN TIR'IN ALTINDA KALDI

Silahlı kavganın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon başlatan polis ekipleri, ilk etapta 5 kişiyi gözaltına aldı. Ormanda saklandığı belirlenen Kemal Sucu'nun yakalanması için bölgede geniş çaplı bir çalışma yürütüldü.

Ormandaki polisleri fark edince yaya olarak kaçmaya başlayan Sucu, koşarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 YR 055 plakalı bir TIR, Kemal Sucu'ya çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin telsiz anonsuyla durumu bildirmesi üzerine kaza yerine yeni bir sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kemal Sucu, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri kazaya karışan TIR şoförünü de hemen gözaltına aldı.

Hastanede tedavi gören Kemal Sucu, yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi ve cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen toplam 6 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)