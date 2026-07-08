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Ormandaki kavgada silah çekildi: 1 yaralı 5 gözaltı

Niğde'de Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

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Ormandaki kavgada silah çekildi: 1 yaralı 5 gözaltı

Niğde'deki Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı silahlı kavgaya sahne oldu. Nar Mahallesi'ndeki ormana akşamüstü gelen iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

ORMANDAKİ KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine O.K., karşı gruptan kimliği öğrenilemeyen bir şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. İhbar üzerine kurşunların havada uçuştuğu ormana sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ormandaki kavgada silah çekildi: 1 yaralı 5 gözaltı - Resim : 1

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı O.K., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ormandaki kavgada silah çekildi: 1 yaralı 5 gözaltı - Resim : 2

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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