15 Temmuz'da Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü böyle yakalandı! Bakanlık detayları açıkladı

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenleme girişinde bulunan timde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Bakanlık operasyonun detaylarını paylaştı. Yıllarca sahte kimlikle şehre yerleşen, yerel bir firmada çalışıp otel toplantılarına katılan Karatepe'nin elektriği dahi olmayan atıl bir dairede 6,5 milyon liralık döviz ve altınla yakalandı.

BAKAN ÇİFTÇİ: ZİHİNLERİNDE İHANET HAYATLARINDA ÇÜRÜME VAR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, Özel Kuvvetler Komutanlığından ihraç edilen eski yüzbaşı Burkay Karatepe’nin suç profiline ve Emniyet'in operasyonuna değindi. Şahsın Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde 7 ayrı suçtan adli işlemlerinin başladığını duyuran Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"İHANETİ MİLLETİMİZ DE DEVLETİMİZ DE UNUTMAZ!

Yıllarca dinimizi perde, mukaddesatımızı maske, milletimizin temiz duygularını ise ihanetlerine araç yaptılar. Takiyeyi inanç, ihaneti hizmet, firarı kurtuluş sandılar. Ama bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir.

15 Temmuz gecesi Marmaris’te Muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe’nin kimliği, Emniyet Teşkilatımızın hassas, sabırlı ve titiz çalışmalarıyla tespit edilmiş; kahraman polislerimizin operasyonuyla yakalanarak adalete teslim edilmiştir.

Adım adım takip edilen hainin, kaçtığı yollar tükenmiş, sığındığı karanlık dağılmış, taktığı bütün maskeler düşmüştür. Yakalanan hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, yakalandığı ininde uyuşturucu bulunmuştur. Milletimizin inancını yıllarca istismar eden bu mankurt zihniyetin temsilcisinin; zihinlerinde ihanet, hayatlarında çürüme vardır.

Hain Burkay Karatepe hakkında;

-"Cumhurbaşkanına Suikast",

-"Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs",

-"Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme",

-"Askerî Ceza Kanununa Muhalefet",

-"Silahla, Birden Fazla Kişiyle Birlikte Konutta Geceleyin Yağma",

-"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" ve

-"Resmî Belgede Sahtecilik" suçlarından Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüzde adli işlemlere başlanmıştır.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükselen Türkiye Yüzyılı; vesayetin, darbenin ve ihanetten medet umanların değil, milletin iradesinin yüzyılıdır. Muhterem Cumhurbaşkanımıza uzanan elin, devletimize çevrilen silahın, milletimize kurulan tuzağın hesabı mutlaka sorulacaktır.

Yıllar geçse de isimler değişse de hainleri de ihanetlerini de unutmayacağız!"

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İSTİHBARATIN 'SAHA VE ŞEHİR' ANALİZİ

İçişleri Bakanlığı yayımladığı "Firari FETÖ Mensubu Burkay Karatepe'nin Yakalanmasına İlişkin Basın Açıklaması" ile operasyonun istihbari arka planını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde özel bir çalışma grubu kurulduğu; Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlüklerinin analizleri sonucunda şahsın izinin bulunduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre yürütülen istihbari ve operasyonel çalışmalar şu aşamalardan oluştu:

Saha ve Şehir Analizleri: Şahsın sahte kimlik ve kılık değiştirme ihtimalleri incelendi. Afyonkarahisar'da yerel bir firmada çalışabileceği değerlendirilerek açık kaynak çalışmaları derinleştirildi.

Etkinlik ve Görsel İncelemeleri: 2026 yılı Nisan ayında Afyonkarahisar'daki bir otel toplantısında, bere ile yüzünü gizleyen şüpheli bir şahsın sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlendi.

Fiziki Takip ve Tarassut: Şahsın sahte kimlikler ve başkasına ait GSM hatları kullandığı saptandı. Afyonkarahisar il merkezinde aynı sokaktaki iki ayrı hücre evi takibe alındı. Şahsın üçüncü bir adrese geçmesi üzerine 01.08.2026 gecesi operasyon kararı alındı.

Bakanlık, Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat ile Afyonkarahisar TEM ekiplerinin ortak operasyonuyla Burkay Karatepe'nin hücre evinde gözaltına alındığını kaydederken açıklamasını şu ifadelerle bitirdi:

"Hiçbir hain saklanamaz, hiçbir firar sonsuz değildir; devletimizin çelikten iradesi son teröristi de karanlığından çekip alacak ve adalete teslim edecektir! Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ELEKTRİKSİZ VE SUSUZ DAİREDE 6,5 MİLYON LİRA

1 Ağustos 2026 gecesi gerçekleştirilen operasyonun ve evde yapılan aramaların detayları, Karatepe'nin 10 yıllık yaşam koşullarını ortaya koydu. Karatepe’nin, Afyonkarahisar-Kütahya yolu üzerindeki Dörtyol Mahallesi’nde bulunan Depremevleri Sitesi’ndeki bir dairede saklandığı belirlendi.

Kaldığı binadaki diğer dairelerin boş olduğu öğrenilirken, Karatepe'nin kullandığı ikinci kattaki dairenin elektrik ve suyunun bulunmadığı, atıl durumda olduğu tespit edildi. Neredeyse tamamen boş olan evde yalnızca bir odada birkaç kanepe, kıyafetler ve poşetler içinde erzak bulunduğu görüldü. Oldukça kirli olan evde ve odada yiyecek ve içecek artıkları dikkat çekti.

Emniyet güçlerinin bu atıl hücre evinde yaptığı aramalarda ulaşılan varlıklar ve materyaller şu şekilde listelendi:

- Toplamda yaklaşık 6.445.000 TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para ele geçirildi. Detaylı dökümde; 98 Ata Lira, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 50 gram külçe altın, 33.700 Dolar, 2.620 Euro ve 13.535 Türk Lirası yer aldı.

- 1 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 8 USB bellek, 3 cep telefonu, 4 SIM kart ve çeşitli örgütsel dokümanlar bulundu.

- Başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, askeri parka, 2 bıçak ve 1,26 gram esrar maddesine el konuldu. (Alınan sağlık raporunda da şahsın 0,34 promil alkollü olduğu anlaşıldı.)

İLK DUYURULAR VE ADALET BAKANLIĞI'NDAN DAVA GEÇMİŞİ

Operasyonun ilk duyurusu 01.08.2026 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından kısa bir açıklamayla yapılmıştı. İlk açıklamada Karatepe'nin "Marmaris'te Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve Kırmızı Bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı" olduğu hatırlatılarak, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu yakalandığı kamuoyuna ilan edilmişti.

Aynı gün (01.08.2026) Adalet Bakanlığı da "Cumhurbaşkanımıza Suikast Davası" veya "Marmaris Davası" olarak bilinen yargı sürecinin detaylarını içeren resmi bir açıklama yayımladı. Sürecin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğünü belirten Bakanlık, dava geçmişine dair şu bilgileri paylaştı:

"BASIN AÇIKLAMASI

Kamuoyunda "Cumhurbaşkanımıza Suikast Davası" veya "Marmaris Davası" olarak bilinen, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/277 Esas sayılı dosyasında görülen davada, 04.10.2017 tarihinde verilen kararla darbe girişimi kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast teşebbüsü ile bağlantılı eylemler nedeniyle sanıklar hakkında ağır cezalara hükmedilmiştir.

Bu kapsamda;

• ⁠31 sanık hakkında 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,

• ⁠3 sanık hakkında 1’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,

• ⁠1 sanık hakkında 4 kez müebbet hapis cezası,

• ⁠1 sanık hakkında 3 kez müebbet hapis cezası,

• ⁠4 sanık hakkında 1’er kez müebbet hapis cezası verilmiştir.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri Ali YAZICI hakkında yeniden yapılan yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmiş ve karar kesinleşmiştir. Eski Tuğamiral Tezcan KIZILELMA hakkında 15 yıl hapis cezası verilmiş, bir sanık hakkında beraat kararı verilmiş; Fetullah GÜLEN, Burkay KARATEPE, Özcan KARACAN ve Ramazan ELMAS yönünden ise yakalama kararlarının infazı beklenmek üzere dosyaları tefrik edilmiştir.

Söz konusu hükümler, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 17.05.2022 tarihli, 2021/5029 Esas ve 2022/2721 Karar sayılı ilamıyla onanarak kesinleşmiştir.

Dosyası yakalama nedeniyle tefrik edilen firari sanıklardan Burkay KARATEPE, 01.08.2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkında adli işlemler Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."