15 gün gecikti ama tarlalar altına döndü

Antalya'nın Aksu ilçesinde buğday hasadı başladı. İlkbahar yağışları nedeniyle yaklaşık 10 gün geciken hasat, 15 bin dekarlık ekili alanda biçerdöverlerle sürdürülüyor.

Sabah erken saatlerden itibaren tarlalara giren biçerdöverler olgunlaşan başakları toplarken, hasat edilen ürünler kamyonlarla depolara taşınıyor.

Örtü altı sebze ve meyve üretimiyle bilinen ilçede tahıl ekimi de ekonomiye kayda değer katkı sağlıyor.

TEKNİK EKİPLER SAHADA DENETİM YAPIYOR

Hasatla birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de saha çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik personel biçerdöverlerde dane kaybını önlemek amacıyla denetim gerçekleştiriyor, operatörlere ve üreticilere bilgilendirme yapıyor. Ekipler ayrıca ürün kalitesini bozabilecek hastalık ve zararları da yerinde inceliyor.

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatemur, hasadın yaklaşık 10 gün süreceğini belirterek şunları söyledi:

"Aksu'da ağırlıklı olarak örtü altında birçok ürün yetiştiriliyor ancak buğday üretimiyle de milli ekonomiye katkı sağlıyoruz. Üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanındayız. Teknik ekiplerimiz biçerdöverlerde tane dökümü olup olmadığını kontrol ediyor, üreticilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Ayrıca buğdaylarda kalite kaybına neden olabilecek kararma gibi durumları da takip ediyoruz."

DEKAR BAŞINA 300-350 KİLOGRAM ÜRÜN VERİYOR

Boğatemur, bu sezon dekar başına ortalama 300-350 kilogram verim alındığını açıkladı. Üreticileri rutubetli ürün biçmeme ve anız yakmama konusunda da uyardı.

Kasım ayında ekim yaptıklarını belirten üretici Şükrü Koray Tunç ise alım fiyatlarının daha yüksek olmasını beklediklerini söyledi. Aksu'da hasat tamamlandıktan sonra ürünler depolara alınacak.

(AA)