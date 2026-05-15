146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun koruma talebinin sonuçsuz kaldığı ortaya çıktı

Bursa'da dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Rusya vatandaşı Arzu Khalılova'yı (20), 72'si tek başına ölümcül olmak üzere toplam 146 makas darbesiyle öldüren Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet'in (28) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Bursa 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada; sanığın suç geçmişi, hastane süreci ve cinayet öncesi resmi makamlara yapılan ancak sonuçsuz kalan başvurular dikkat çekti.

ADLİ TIP RAPORU: 72'Sİ ÖLÜMCÜL 146 DARBE

Olay, 3 Kasım 2025'te saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Çıkan tartışma sonrası Arzu Khalılova'ya makasla saldıran Salican Mehmet, suç aletiyle birlikte yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Khalılova hayatını kaybederken, otopside vücudunun değişik yerlerinde toplam 146 makas girişi olduğu, bunların 72'sinin tek başına ölümcül nitelikte olduğu saptandı.

Emniyet ifadesinde cinayeti itiraf eden sanık, "Eşim çamaşırları topluyordu. Bana ‘Çocuğa bak' dedi. Ben de ‘Bakıyorum' dedim. Bana hala ‘Çocuğa bak' deyince, dünden de kavgalı olduğumuz için sinirlendim. O sırada yine gözüm karardı. Çocuk odasından makası aldım, salona geldim ve direkt eşime saldırmaya başladım. Ne kadar saldırdığımı bilmiyorum" dedi.

8 AYRI SUÇ KAYDI VE "REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ" DOSYASI

Cinayetin ardından yapılan incelemede, sanık Salican Mehmet'in geçmişi de mercek altına alındı. Mehmet'in 'Kasten yaralama', ‘Kullanmak için uyuşturucu bulundurma' ve ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından 8 ayrı kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca sanığın, öldürdüğü Arzu Khalılova'ya yönelik eylemi nedeniyle daha önce 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan da işlem gördüğü ortaya çıktı.

DURUŞMADA İFADE DEĞİŞTİRDİ: KENDİMİ SAVUNDUM

Daha önce suçu itiraf eden sanık, mahkemede bu savunmasından döndü. Khalılova'nın kendisine saldırdığını iddia eden Mehmet, "Arzu bana 'Sen adam değilsin' diyordu. Yanıma makasla geldi. Kendimi savunma amacıyla makası elinden aldım. Gerisini hatırlamıyorum. Emniyetteki ifadelerimi kabul etmiyorum, olayın şokuyla ne dediğimi bilmiyordum" dedi.

Sanık, savunmasında psikolojik sorunlarına dikkat çekerek, "Kulağıma sesler geliyor. Cezaevinde eşim yanıma gelip konuşuyor. Bursa Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 21 gün yattım, sonra taburcu ettiler. Şu an hala ilaç kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

AVUKATTAN DENEYSEL TEDAVİ İDDİASI

Sanık avukatı ise müvekkilinin akli melekelerinin yerinde olmadığını savunarak sürece itiraz etti. Müvekkilinin hastanede tanı konulmadan taburcu edildiğini belirten avukat, "Uygulanan tedavi deneysel olabilir ve bu durum cinayete yol açmış olabilir. Cezaevinde şizofreni iğneleri vuruluyor. Akli melekeleri yerindeyse neden bu ilaçlar veriliyor?" dedi. Ayrıca gardiyanların kendisini "Geride durun, ne yapacağı belli olmaz" diyerek uyardığını da ekledi.

AİLENİN YARDIM ÇIĞLIĞI RESMİ KURUMLARA TAKILDI

Duruşmada tanık olarak dinlenen baba İ.M.'nin ifadesi, cinayetin göz göre göre geldiğini kanıtlar nitelikteydi. Oğlunun durumunun kötüleştiğini fark ederek önlem almaya çalıştığını belirten baba, süreci şu sözlerle anlattı:

"Çocuğumun sağlıklı olmadığını biliyorum. Hastaneye yatırdık, 21 gün sonra taburcu oldu. Karakola gidip ‘Çocuğumun akıl sağlığı yerinde değil, yardım edin' dedim. Gelinimi ve torunlarımı korumak için Göç İdaresi'ne götürdim, 'Buradan gitsinler' dedim. Göç İdaresi 'Hemen gönderemeyiz' diyerek kabul etmedi. Konsolosluklara başvurduk ama maalesef çok geç kaldık."

Sanığın annesi F.M. ise oğlundan korktuklarını belirterek, "Kendi kendine konuşuyordu, bana ve eşine sesini yükseltiyordu. Ben annesi olmama rağmen korkuyordum, bu yüzden onları tek bırakmamaya çalıştım" dedi.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Maktul Arzu Khalılova'nın annesi Zülfiye Halil ise mahkemede şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı. Halil, "Torunlarımın ve adaletin hatırına Allah'a havale ediyorum. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının tespiti için gözlem altına alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)