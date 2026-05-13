Öldürdüğü eşini blenderda parçalamıştı! Mahkemeden karar çıktı

İsviçre’nin sakin yerleşimlerinden biri olan Basel yakınlarındaki Muttenz, ülke tarihine geçen en sarsıcı davalardan birine sahne oldu. Mahkeme, 43 yaşındaki Marc Rieben’in, boşanma aşamasında olduğu eşi Kristina Joksimovic’i öldürdüğü yönündeki suçlamayı sabit buldu ve sanığa ömür boyu hapis cezası verdi.

ÖNCEDEN TASARLANMIŞ BİR CİNAYET

Savcılık dosyasına göre olay, Şubat 2024’te çift arasındaki boşanma sürecinin giderek gerilmesiyle başladı. İddialara göre Rieben, eşini evde öldürdükten sonra cinayetin ardından izleri ortadan kaldırmaya yönelik adımlar attı. Soruşturma makamları, sanığın cesedin yok edilmesi konusunda detaylı planlama yaptığını ve bazı yöntemleri önceden araştırdığını da raporlarına ekledi.

Savcılık dosyasında yer alan en sarsıcı ayrıntılardan biri ise, cinayetin ardından cesedin ortadan kaldırılmasına yönelik iddia edilen yöntemler oldu. İddialara göre sanık, olay sonrası süreci gizlemek amacıyla cesedi parçalara ayırdı ve bu süreçte testere, bıçak ve bahçe makası gibi kesici aletler kullandı. Bununla da sınırlı kalmadığı öne sürülen sanığın, bazı vücut parçalarını evde bulunan sanayi tipi bir blenderdan geçirmeye çalıştığı, ayrıca kalan izleri yok etmek için kimyasal çözeltilerle müdahalede bulunduğu ifade edildi. Savcılık, bu eylemlerin ani bir öfke sonucu değil, delilleri ortadan kaldırmaya yönelik planlı bir girişim olduğuna dikkat çekti.

MEŞRU MÜDAFAA SAVUNMASI YAPTI

Sanık ise duruşmada suçlamaları kabul etmedi ve olay anında eşinin kendisine saldırdığını öne sürdü. Ancak mahkeme, adli tıp raporlarını dikkate alarak bu savunmanın delillerle örtüşmediğine hükmetti. Raporda, maktulün olay öncesinde bir saldırı gerçekleştirdiğine dair herhangi bir iz bulunmadığı vurgulandı.

Olayın en çarpıcı yönlerinden biri ise, cinayetin ardından gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayan gelişme oldu. Joksimovic’in cansız bedenine ait parçalar, ailesi tarafından yapılan endişeli bir ziyaret sırasında bulundu. Bu durum, soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.

TAZMİNAT DA ÖDEYECEK

Mahkeme salonunda karar okunurken, salonda bulunan aile üyelerinin büyük bir yıkım yaşadığı, özellikle baba figürünün gözyaşlarını tutamadığı aktarıldı.

Mahkeme ayrıca sanığın sadece ceza almamasına, aynı zamanda mağdurun ailesine ve çocuklarına toplamda yüz binlerce İsviçre frangı tutarında tazminat ödemesine hükmetti. Karar, İsviçre kamuoyunda uzun süre tartışılacak davalar arasında şimdiden yerini aldı.