14 yıldır bitmeyen Melen Barajı Limak'a verildi

İstanbul'un su sorununu 2071 yılına dek çözeceği belirtilerek ilk ihalesi 2012'de yapılan ve 2014 yılında temeli atılan Sakarya ilindeki Melen Barajı tamamlama inşaat işi, yaklaşık 15 milyar lira bedelle Limak İnşaat'a verildi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Nihat Özdemir'in şirketi Limak İnşaat arasında 22 Haziran Pazartesi günü sözleşme imzalandı. İhalenin, davet usulüyle pazarlıkla gerçekleştirildiği belirtildi. İhaleye, Limak'la birlikte 4 şirket davet edildi. Projenin, ancak 2030'lu yılların başında tamamlanması hedefleniyor.

"7 ARALIK 2016'DA SAAT 14.59'DA BİTİRİYORUZ" DENMİŞTİ

Barajın yapım sürecindeki gecikmeler, geçmişte kamuoyuna verilen taahhütleri yeniden gündeme getirdi. 2011-2018 yılları arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevini yürüten Veysel Eroğlu, proje başlangıcında kesin bir tarih vererek, "Melen Barajı'nı 7 Aralık 2016'da saat 14.59'da bitiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Ancak bakanlığın açıkladığı bu takvim gerçekleşmedi.

GÖVDEDEKİ ÇATLAKLAR PROJEYİ DURDURDU

Projenin gecikmesinin ardında teknik uygulama tercihleri yer alıyor. Kil çekirdekli kaya dolgu yerine silindirle sıkıştırılmış beton gövde ile yapılan barajın gövdesinde çatlaklar meydana geldi. Derin ve tehlike arz eden çatlaklar nedeniyle proje durduruldu.

DSİ Genel Müdürlüğü, Melen Barajı inşaatı için 2020'de yeni bir ihale daha yaptı. Ancak bu ihalenin ardından başlayan inşaatla da barajın bitmeyeceği anlaşıldı ve yürütülen iş, 2022'de tasfiye edildi.

TOPLAM MALİYET 25 MİLYAR LİRAYI BULDU

14 yıldır tamamlanamayan projenin kamuya maliyeti ise her geçen yıl katlandı. Devlet, Melen Barajı'na bugüne dek değişik tarihlerde açılan ihaleler kapsamında 10 milyar lira düzeyinde harcama yaptı. Limak İnşaat ile imzalanan son 15 milyar liralık sözleşmeyle birlikte, baraj projesi için öngörülen toplam maliyet yaklaşık 25 milyar lira seviyesine ulaştı. (ANKA)