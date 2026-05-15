13 yaşındaki çocuğa toplu istismarda üvey babadan akılalmaz sözler

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame ile Amasra'da yaşanan sistematik istismarın detayları netleşti. 13 yaşındaki bir kız çocuğunun, uzun bir süre boyunca 33 kişi tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı tespit edildi. Emniyet ve savcılık birimlerinin koordineli çalışmasıyla yürütülen operasyonlar kapsamında, aralarında mağdurun annesinin de bulunduğu 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dosyasındaki verilere göre, istismarcılardan 10'unun 18 yaşın altında olduğu belirlendi.

ANNE "PARA KARŞILIĞI PAZARLAMAKLA" SUÇLANIYOR

İlçede infiale neden olan olayda en dikkat çekici ayrıntılardan biri, mağdur çocuğun öz annesinin tutuklanması oldu. Anneye yönelik hazırlanan suç dosyasına göre; annenin, 13 yaşındaki çocuğunu para karşılığında farklı kişilerle görüşmeye zorladığı ve bu yolla istismar edilmesine zemin hazırladığı iddia ediliyor. Çocuğun korunması gereken en güvenli alan olan aile ortamının, bizzat anne eliyle bir istismar mekanizmasına dönüştürüldüğü verileri iddianamede yer aldı.

ÜVEY BABA 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU SUÇLADI

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan üvey baba Şakir Özkança'nın mahkemedeki savunması, koruma yükümlülüğünün nasıl ihmal edildiğini bir kez daha ortaya koydu. Özkança, adliyedeki ifadesinde, "Ben sadece aracı oldum, onlar istedi" diyerek kendisini savunurken, 13 yaşındaki mağdur çocuğu suçlayıcı ifadeler kullandı.

Yaşanan süreci mağdur çocuğun tavırlarına bağlayan Özkança, ifadesinde şunları kaydetti:

"G.Ö. daha bir yaşındayken benim yanıma geldi. Ben büyüttüm, öz evladımdan hiçbir farkı olmadı. Yaklaşık bir iki yıl önce üvey babası olduğumu öğrendi ama buna karşı hiçbir tepki göstermedi. Son 1-1,5 yıldır davranışları değişmeye başladı. Geçen ocak ayında evden kaçtı. Jandarma bulup bize teslim etti. O olaydan sonra artık bu durumla baş edemediğimizi anladık. Sekizinci sınıfa kadar okudu."

"EŞİMİN NEDEN TUTUKLANDIĞINI BİLMİYORUM"

Savunmasında çocuğun eğitim hayatına ve aile içi iletişime de değinen Özkança, 13 yaşındaki çocuğun "özel hayat" vurgusu yaparak kendilerini dinlemediğini iddia etti. Özkança'nın ifadesinin devamında şu sözler yer aldı:

"Sonrasında ise kendisi okumak istemedi. Ne annesi ne de ben söz geçirebiliyorduk. Sürekli 'Benim özel hayatım, siz karışamazsınız' diyordu. Bu olayların yaşandığını biz de yeni öğrendik. Şimdi suçlu durumuna biz düştük. Eşimin neden tutuklandığını bilmiyorum. Eşim suçsuz."