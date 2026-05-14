Yıllarca gizli kaldı! Çocuk doktoru 130 istismar vakasıyla yargılanıyor

Almanya’nın Brandenburg eyaletine bağlı Havelland bölgesinde uzun yıllar çocuk doktoru olarak görev yapan 45 yaşındaki bir sağlık çalışanı, çok sayıda ağır suçlamayla yargı önüne çıkmaya hazırlanıyor.

Potsdam Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın 2013 ile 2025 yılları arasında farklı dönemlerde gerçekleştiği öne sürülen 130 ayrı olaydan sorumlu tutulduğu ifade edildi. Suçlamalar arasında çocuklara yönelik ağır istismar ve cinsel saldırı iddialarının bulunduğu aktarıldı.

UZUN YILLAR FARK EDİLMEDİ

Soruşturma dosyasına göre, şüpheli doktorun Rathenow ve Nauen kentlerindeki sağlık kuruluşlarında görev yaptığı dönemlerde bu iddiaların önemli bir bölümünün gerçekleştiği ileri sürüldü. Olayların uzun yıllar boyunca fark edilmeden sürdüğü ihtimali ise soruşturmanın en kritik noktalarından biri olarak değerlendirildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Doktorun Kasım 2025’te, bir çocuğun ailesinin yaptığı şikâyet sonrası gözaltına alındığı ve o tarihten bu yana tutuklu bulunduğu belirtildi. Emniyet birimlerinin yürüttüğü dijital incelemelerde çok sayıda elektronik veriye ulaşıldığı, bu verilerin yeni mağduriyet ihtimallerini gündeme getirdiği kaydedildi.

Yetkililer, dosyanın halen genişletildiğini ve yeni mağdurların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Öte yandan görev yaptığı hastane grubunun da olayın ortaya çıkmasının ardından iç denetim ve soruşturma başlattığı bildirildi.