13 Ağustos gecesi gökyüzüne bakmayı unutmayın: Ateş topları gökyüzünü aydınlatacak!

Yılın en yoğun meteor yağmuru olan Perseid, 13 Ağustos gecesi zirveye ulaşacak. Saniyede 60 kilometre hızla atmosfere giren gök taşları çıplak gözle izlenebilecek. Yeni ay sayesinde gökyüzü gözlem için karanlık olacak.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevleri'nin 2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre Perseid gök taşı yağmuru 17 Temmuz'da başladı ve 24 Ağustos'a kadar sürecek. Yağmurun en yoğun anı ise 13 Ağustos'u 14 Ağustos'a bağlayan gece yaşanacak. O gece gökyüzünde saatte 100 meteor izlenebilecek.

KAYNAĞINDA 26 KİLOMETRELİK BİR DEV VAR

Perseid meteor yağmurunun kaynağı, güneş çevresindeki turunu 133 yılda tamamlayan 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı. Çekirdeği 26 kilometre çapa sahip bu dev kuyruklu yıldız, yörüngesinde bıraktığı kayaç ve toz parçalarıyla her yıl dünya atmosferini gök taşı yağmuruna tutuyor. Atmosfere saniyede 60 kilometre hızla giren parçacıklar sürtünmeyle yanarak gökyüzünde parlak izler bırakıyor.

ATEŞ TOPLARI GÖRÜLEBİLECEK

Gök taşları, Kahraman (Perseus) Takımyıldızı yönünden yayılıyormuş gibi görünecek. Yağmur sırasında "ateş topları" olarak adlandırılan, parlaklığı eksi 3 kadire ulaşabilen meteorlar da izlenebilecek.

Ateş topu meteorları daha büyük ışık patlaması şeklinde beliriyor ve gökyüzünde daha uzun süre görünür kalıyor. 13-14 Ağustos tarihlerde Ay, yeni ay evresinde olacağı için gökyüzü karanlık kalacak ve meteor görüşünü olumsuz etkilemeyecek.

GÖZLEM ŞENLİKLERİ BAŞLADI

Perseid meraklıları şehir ışıklarından uzak noktalarda buluşmaya hazırlanıyor. Bursa Karacabey'de 8 Ağustos Cumartesi akşamı Yeniköy Sahili'nde altıncı kez gözlem etkinliği düzenlenecek. Etkinliği Karacabey Belediyesi, Cemre Vakfı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş birlikte organize ediyor.

Antalya'da ise Patika Doğa Yürüyüş Grubu hafta sonları gece yürüyüşleri ve meteor gözlemi programları başlattı. Bireysel olarak da ışık kirliliği düşük her alan gözlem için yeterli olacak.

Dünyada her yıl 8 büyük meteor yağmuru yaşanıyor. Bunlar arasında Quadrantid, Lyrid, Eta Aquarid, Delta Aquarid, Perseid, Orionid, Leonid ve Geminid yer alıyor.

(DHA)