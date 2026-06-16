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Halk TV Türkiye 120 milyon yıllık mücadele: Caretta carettanın yumurtlama anı görüntülendi

120 milyon yıllık mücadele: Caretta carettanın yumurtlama anı görüntülendi

Antalya'nın Belek Sahili'nde nesli tehlike altındaki caretta carettanın kumsal çukuruna yumurta bırakma ve denize dönüş anları görüntülendi. Sezonun henüz başında 1.220 yuva tespit edildi.

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Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ekibi, su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ve su altı fotoğrafçısı Taner Şahakalkan'ın desteğiyle caretta carettanın yumurtlama sürecini kayıt altına aldı. Görüntülerde kaplumbağanın kumsal çukuruna yumurta bırakması, yuvasını kapatması ve denize dönüşü yer alıyor.

120 milyon yıllık mücadele: Caretta carettanın yumurtlama anı görüntülendi - Resim : 1

EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, 120 milyon yıldır neslini sürdürmeye çalışan bu türü Akdeniz'de bir kez daha belgeleyen ekibin çalışmalarını aktardı. Her yıl mayıs-temmuz döneminde caretta carettaların doğdukları kumsallara döndüğünü hatırlatan Canbolat, Belek ve Kızılot sahillerinin Akdeniz'in en yoğun yuvalama kumsalları arasında yer aldığını vurguladı.

120 milyon yıllık mücadele: Caretta carettanın yumurtlama anı görüntülendi - Resim : 2

Canbolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde 28 yıldır sürdürdükleri koruma çalışmalarını anlatarak şunları söyledi:

"Uzun soluklu bir çalışmanın sonucunda bu noktalara ulaştık, kuruluşların desteği çok önemli."

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BİN YAVRUDAN SADECE 2-3'Ü HAYATTA KALIYOR

Tahsin Ceylan, nesli tehlike altındaki türleri korumanın insanlık onuru olduğunu söyledi. Yumurtlama sürecinin yoğun bir izleme gerektirdiğini belirten Ceylan şu uyarıda bulundu:

"Her bin yavrudan ancak 2-3 tanesi hayatta kalabiliyor. Bakanlığın aldığı yeni kararlar koruma ve bilinç artırımına kuşkusuz büyük katkı sağlayacaktır."

120 milyon yıllık mücadele: Caretta carettanın yumurtlama anı görüntülendi - Resim : 4

YUVA SAYISI YILDAN YILA ARTIYOR

EKAD Belek bölgesi proje yöneticisi Cansu Ulusoy, sezon daha yeni başlamışken bin 220 yuvanın tespit edildiğini açıkladı:

"Belek bölgesinde 620, Kızılot bölgesinde 600 olmak üzere toplam 1.220 yuvalama tespit ettik, henüz sezonun çok başındayız. Geçen yıl 3 bin 650 yuva kaydımız vardı, bu yıl alınan tedbirler ve kamuoyu bilincinin artmasıyla daha yüksek yuvalama bekliyoruz."

120 milyon yıllık mücadele: Caretta carettanın yumurtlama anı görüntülendi - Resim : 5

Kızılot bölgesi proje yöneticisi Fatih Polat ise yuva sayısının her yıl arttığını, ancak serin havaların etkisiyle yuvalardan henüz yavru çıkışının başlamadığını kaydetti.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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