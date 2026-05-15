32 yılda yuva sayısı 68'den 44 bine çıktı: Nesli tükenmekte olan 1,5 milyon yavru denizle buluştu

Antalya Belek kumsalında 1994'ten bu yana sürdürülen caretta caretta koruma projesi 32. yılına girdi. 44 bin 839 yuvadan toplam 1 milyon 513 bin 316 yavru denize kavuştu.

Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek kumsalında 2026 caretta caretta sezonu mayısın ikinci haftasında açıldı. Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) öncülüğünde başlayan ve 28 yıldır Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) iş birliğiyle yürütülen proje, Türkiye'nin en uzun soluklu kesintisiz doğa koruma çalışması olma özelliğini taşıyor.

29,3 kilometre uzunluğundaki Belek kumsalı, yuva yoğunluğu bakımından Akdeniz havzasının en büyük caretta caretta yuvalama alanı olarak biliniyor.

SADECE 68 YUVADAN BİNLERCE YUVAYA ÇIKTIK

Caretta carettaları koruma konusunda ilk çalışmalar 1994'te farklı ekipler tarafından başlatıldı ve o yıl yalnızca 68 yuva tespit edilebildi. Sonraki üç yılda yuva sayısı 150, 153 ve 168'e çıktı. Bu dört yılda toplam 539 yuvadan yaklaşık 18 bin yavru denize ulaştı.

EKAD 1999'dan itibaren projeyi tek sorumlu olarak üstlendi. Derneğin 27 yıllık çalışmasında 44 bin 300 yuva kaydedildi, 3 milyon 322 bin 500 yumurtadan 1 milyon 495 bin 125 yavru çıktı. 32 yıllık toplam süreçte ise 44 bin 839 yuvadan 1 milyon 513 bin 316 yavru denize kavuştu.

"TÜRKİYE'DE BENZERİ YOK"

EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, IUCN kırmızı listesinde nesli tehlike altında olarak sınıflandırılan caretta carettalar için her yıl 1 Mayıs'tan eylül sonuna kadar sahada çalıştıklarını belirtti. Projenin ilk yıllarında farkındalığın düşük olduğunu anlatan Canbolat, BETUYAB'ın eski Genel Müdürü merhum Bekir Akkaş'ın sözlerini hatırlattı:

"Caretta carettaları korumalıyız. Eğer bu deniz kaplumbağalarını koruyabilirsek burada turizmimizin gelişmesine büyük katkısı olacaktır."

Canbolat yerel halkın ilk yıllarda kaplumbağaları tanıdığını ancak neslinin tehlike altında olduğunu bilmediğini aktardı. Uzun süreli çalışmalar ve medya haberlerinin farkındalığı büyük ölçüde artırdığını vurgulayan Canbolat, "Türkiye'de uzun soluklu, kesintisiz devam eden başka bir doğa koruma çalışması yok" dedi.

TURİZM VE DOĞA İÇ İÇE

BETUYAB Başkanı Ali Özdoğan projenin yalnızca bir doğa koruma girişimi değil, Belek'in sürdürülebilir turizm anlayışının en güçlü örneklerinden biri olduğunu söyledi. Birçok ülkeden gelen turistlerin carettaların korunduğu bir bölgede tatil yaptıklarını bilerek Belek'i tercih ettiğini belirten Özdoğan, bu durumun bölgenin uluslararası marka değerine katkı sağladığını ifade etti.

Özdoğan bölgedeki turizm tesislerinin yuvaların korunması, kumsal düzenlemeleri ve bilinçlendirme çalışmalarında büyük hassasiyet gösterdiğini de sözlerine ekledi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
