119 yıllık nüfus kaydı hatası Betül Mardin'i mahkemeye taşıdı

Dünyaca ünlü halkla ilişkiler uzmanı Betül Mardin’in babasının babası olan Mehmet Arif Mardin, 30 Ekim 1905’te yaşamını yitirdi. Mehmet Arif Mardin’in varislerinin tespiti ve veraset ilamı düzenlenmesi amacıyla İstanbul 5’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunuldu. Ancak resmi nüfus kayıtlarındaki çelişkiler ve nakil hataları nedeniyle mahkeme veraset ilamını düzenleyemedi. Mahkemenin kayıtların düzeltilmesi için taraflara süre vermesi üzerine Betül Mardin, dedesinin nüfus kayıtlarındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla ‘nüfus kayıtlarının düzeltilmesi’ davasını açtı.

NAKİL SIRASINDAKİ İHMAL TEK EVLİLİĞİ ÇİFT EVLİLİK GİBİ GÖSTERDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, bürokrasinin yaptığı nakil hataları ve yol açtığı mağduriyet şu ayrıntılarla yer aldı:

“Mehmet Arif Mardin’in, Üsküdar ve Mardin’de iki ayrı kaydı bulunmaktadır. Bu kayıtlar, ilk kaydın bulunduğu Mardin Artuklu’dan Üsküdar’a getirilirken eşleştirilmediği gibi nakil sırasında maddi hatalar da yapılmıştır. Nüfus kayıtlarında Mehmet Arif Mardin’in iki eşi ve bu eşlerden de farklı çocukları varmış gibi görülmektedir. Mehmet Arif Mardin’in eşi ‘Şerife Leyla Mardin’, eski eşi ‘Şerife Leyle Sınpan’ olarak kaydedildiğinden iki ayrı kişiyle evlilik yaptığı görülmekte ve buna istinaden de çocukların her bir eşten ayrı ayrı doğmuş gibi farklı TC numaralı ve farklı soyadlı kaydedildiği görünmektedir. Mehmet Arif Mardin, tek bir evlilik yapmış ve bu evlilikten 4 çocuğu dünyaya gelmiştir.”

SOYADLARI 'MANDİN' YAPILDI ÇOCUKLARA ANNE SOYADI YAZILDI

Dava dilekçesinin devamında, devlet kayıtlarına geçen harf hataları ve soyadı karmaşasına dikkat çeken Betül Mardin’in avukatı Serdar Gümüş şu bilgileri aktardı:

“Kayıtlar tanzim edilirken maddi hatalar yapılmıştır. Artuklu’daki kayıtlarda eski eşi olarak ‘Şerife Leyle’ ismi geçmekte iken, Üsküdar’daki kayıtlarda ‘Şerife Leyla’ olarak görünmektedir. Diğer tarafta ‘Mardin’ olan soyadları, kimi yerlerde yine harf hatası yapılarak ‘Mandin’ olarak yazılmıştır. Bazı çocukların soyadları ise eski eş Şerefe Leyle’nin kızlık soyadı ‘Sınpan’ şeklinde yazılmıştır.”

ÇÖZÜM İÇİN OSMANLICA BİLİRKİŞİ VE ARŞİV İNCELEMESİ TALEP EDİLDİ

Resmi evraklardaki ihmallerin müvekkilinin yasal haklarını doğrudan engellediğini belirten Avukat Gümüş, çözüm için arşiv araştırması yetkisi isteyerek taleplerini şu sözlerle sıraladı:

“Nakil esnasında oluşan yazım hataları, müvekkilin aile ağacını karıştırmakta ve yasal haklarını kullanmasını engellemektedir. Osmanlıca belge okuma ve Paleografi uzmanı bilirkişiler aracılığıyla isimlerin tespit edilmesini istiyoruz. Bu bilirkişilere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı nezdinde arşiv incelemesini bizzat yapması hususunda yetki verilmesini talep ediyoruz. Müvekkilin dedesinin nüfus kayıtlarındaki hataların giderilmesi suretiyle nüfus kayıtlarının düzeltilmesini istiyoruz.”