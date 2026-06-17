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Halk TV Türkiye 117 bin ton 135 metro boyu ile İstanbul Boğazı trafiğini durdurdu! Görenler gözlerine inanamadı

117 bin ton 135 metro boyu ile İstanbul Boğazı trafiğini durdurdu! Görenler gözlerine inanamadı

Romanya'ya giden 117 bin tonluk dev mühendislik gemisi SAIPEM 7000, İstanbul Boğazı'nda deniz trafiğini kilitledi. Güvenlik gerekçesiyle kritik su yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı, Boğaz'da ulaşım tamamen durdu.

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117 bin ton 135 metro boyu ile İstanbul Boğazı trafiğini durdurdu! Görenler gözlerine inanamadı

Libya'nın Bouri Limanı'ndan demir alarak Romanya'nın Köstence Limanı'na doğru yola çıkan Bahamalar bayraklı SAIPEM 7000 adlı gemi, sabah saat 06.00 sularında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Bu geminin geçiş operasyonu, Boğaz'daki normal işleyişi durdurdu. Herhangi bir risk oluşmaması gerekçesiyle yetkililer, İstanbul Boğazı gemi trafiğini geçici süreliğine çift yönlü olarak kesti.

117 bin ton 135 metro boyu ile İstanbul Boğazı trafiğini durdurdu! Görenler gözlerine inanamadı - Resim : 1

KIYI EMNİYETİ'NDEN YAKIN KORUMA

Geminin büyüklüğü ve teknik kapasitesi nedeniyle geçiş sırasında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Çift yönlü trafiğe kapatılan Boğaz'daki operasyon boyunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler devredeydi. Ekipler, SAIPEM 7000'e geçişi süresince yakın koruma ve kılavuzluk sağladı.

117 bin ton 135 metro boyu ile İstanbul Boğazı trafiğini durdurdu! Görenler gözlerine inanamadı - Resim : 2

117 BİN TONLUK MÜHENDİSLİK GEMİSİ

Dünyanın en büyük mühendislik gemileri arasında gösterilen SAIPEM 7000'e ait teknik veriler ise şöyle:

- 198 metre uzunluk, 135 metre yükseklik ve 117 bin 812 groston ağırlık.

- Denizlerde 2 bin metreden daha derin sularda boru döşeyebilme kapasitesi.

- Sahip olduğu gelişmiş ikiz vinç sistemi ile tek seferde 14 bin tona kadar yük kaldırabilme yeteneği.

117 bin ton 135 metro boyu ile İstanbul Boğazı trafiğini durdurdu! Görenler gözlerine inanamadı - Resim : 3

KARADENİZ'E DOĞRU İLERLİYOR

Deniz trafiğinin kesilmesine neden olan geçiş operasyonunu Kıyı Emniyeti kılavuzluğunda tamamlayan gemi, İstanbul Boğazı'nı geride bıraktı.

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Gemi şu an Karadeniz sularında ilerleyerek Romanya'daki hedefine doğru seyrine devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Boğazı Gemi
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