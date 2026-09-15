11 yıl önceki paylaşım için Suay Karaman’a 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası açıldı

Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) Genel Sekreteri ve 1961 Anayasası ve Çağdaş Demokrasi Vakfı Başkanı Suay Karaman hakkında, tam 11 yıl önce yaptığı ve 6 yıl önce tekrarladığı bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla dava açıldı.

PAYLAŞIMI 11 YIL ÖNCE YAPMIŞTI: "İNSAN VE VATAN" DEMİŞTİ

Aydın ve akademisyen Suay Karaman’ın yargılanmasına neden olan paylaşımda, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının ve üzerinde “Endonezya’dan dünyaya seslendi ‘Bizim tek derdimiz İslam, İslam, İslam’“ ifadesinin yer aldığı görsel yer alıyordu. Karaman, bu görseli paylaşarak şu yorumda bulunmuştu:

“Bizim de tek derdimiz İNSAN, İNSAN, İNSAN.. Ama hırsızlık yapmayan, Onuruyla yaşayan Vatanını satmayan.. Bizim diğer derdimiz VATAN, VATAN, VATAN.. Ama emperyalistlere satılmayan Sevr planları uygulanmayan Dostluk içinde yaşanan.."

Söz konusu ifadeler nedeniyle Karaman’ın “Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunmak suretiyle Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğu ve Cumhurbaşkanı’nın toplum nezdindeki itibarını zedelediği, böylece Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği” ileri sürüldü. Bu kapsamda Suay Karaman hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299/1-2 ve 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması istendi.

İLK DURUŞMA 18 EYLÜL’DE GÖRÜLECEK

Davanın ilk duruşması, 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 13:45’de Ankara Adliyesi (Sıhhiye) 90. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.