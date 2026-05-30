11 yaşındaki çocuğunun müstehcen görüntülerini paylaşmıştı: Anne tutuklandı!

İzmir'de sosyal medya üzerinden 11 yaşındaki bir kız çocuğuna ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı olayın üzerine yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

ANNE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen ve çıkarıldıkları mahkemede hakim karşısına çıkan şüphelilerden anne G.A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hala M.V. hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya platformlarında küçük bir çocuğun müstehcen içeriklerinin paylaşıldığı bilgisini alan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bir soruşturma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki incelemeler sonucunda, mağdurun 11 yaşındaki A.A. olduğu tespit edildi.

Soruşturmada, içeriklerin paylaşılmasıyla ilgili şüphelilerin çocuğun annesi G.A. ile babası Y.A. olduğu belirlendi.

BABA CEZAEVİNDE ÇIKTI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda anne G.A. yakalanarak gözaltına alınırken, baba Y.A.'nın ise zaten başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında olayla ilişkilendirilen dijital materyallere emniyet güçleri tarafından el konuldu. 11 yaşındaki mağdur çocuk A.A. ise yaşadığı travmanın etkilerini azaltmak ve güvenliğini sağlamak amacıyla İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) sevk edilerek koruma altına alındı.

HALASI DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın devamında, mağdur çocuğun pedagog eşliğinde resmi ifadesi alındı. Çocuğun verdiği ifadeler doğrultusunda polis ekipleri, hala M.V.'yi de şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı. (AA)