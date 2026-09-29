11 milyarlık vurgun sonrası ilk kez konuştu! Mustafa Sandal'ın eşi: Ben de mağdur oldum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, yüzlerce iş insanı ile eski bürokratın tutuklanmasına yol açan fon skandalında adı geçen şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melisa Sandal, konuya ilişkin ilk kez konuştu.

Soruşturmaya konu fonlardan 11 milyar lira kazandığı öne sürülen Sandal, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunduğunu doğruladı.

Oğlunun eğitimi için geçen yıldan bu yana Dubai'de olduğunu belirten Sandal, fonlara işlem kısıtlaması getirilmesi nedeniyle parasının içeride kaldığını savundu.

"YAZILAN RAKAMLAR DOĞRU DEĞİL"

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın aktardığına göre mal varlığına tedbir uygulanan Melisa Sandal, "Evet birçok kişi gibi bende fon alımı yapmıştım. Fakat kesinlikle yazılan rakamlar doğru değil. Bir duyum alıp çıkış yaptığım parayı çektiğim kısmı zaten tamamı ile yalan. Zaten gerekli tüm incelemeler yapıldığında böyle olduğu anlaşılacak." derken eğer savcılık tarafından ifadesine başvurulursa ifade vereceğini belirtti.

"FONLARIN KAPATILMASIYLA MAĞDUR OLDUM"

1 Temmuz 16 Eylül arasında işlem yaptığını kabul eden Melisa Sandal, "1 gün öncesinde de yüklü miktarda para yatırıp alıp yaptım ve fonların kapatılmasıyla mağdur oldum. Bu durum benim herhangi bir şekilde haksız kazanç elde etmediğimin delilidir." şeklinde konuştu.

"HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEDİM"

"15 Eylül tarihinde yeniden yatırım yaptınız, hangi tarihte ilk çekimi yaptınız?" sorusuna ise Melisa Sandal şu yanıtı verdi:

"İnanın tam tarih olarak hatırlamam mümkün değil temmuz ayı olabilir ama şuan ne desem yalan olur dediğim gibi hesap özetimi istemem gerekiyor doğru cevaplayabilmek için ancak iddia edilen rakamlar olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Fon krizinin yaşandığı günün bir gün öncesinde para yatırdım. Şuan bu nedenle büyük mağduriyet yaşıyorum. Ben haksız bir kazanç elde etmedim."