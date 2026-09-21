11 gündür Bakanlık önündeydiler: Depremzede aileler eylemi bitirme kararı aldılar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından davalarda yaşanan aksaklıkları ve cezasızlık sorunlarını protesto eden Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Adalet Bakanlığı önündeki eylemlerini 11'inci gününde noktaladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve beraberindeki heyetle görüşen acılı aileler bilirkişi raporlarındaki gecikmeleri, firari sanıklar için uygulanan iyi hal indirimlerini ve soruşturma süreçlerindeki aksaklıkları somut dosya numaralarıyla masaya yatırdı.

Taraflar, Bakanlık tarafından sahada yapılacak incelemelerin ardından 1 ay sonra yeniden bir araya gelmek üzere kararlaştı.

"BU YÜKÜN BİZİM OMUZLARIMIZDA OLMAMASI GEREKİYOR"

Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Platformun Adıyaman Temsilcisi Celal Gezer, yaşanan hukuksuzlukları dosya numaralarıyla ilettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz, elimizde somut, belirlenmiş, birebir dosya içerikleriyle ve alınmış dosya numaralarıyla deprem davalarında yaşadığımız hukuksuzlukları ilgili bakan yardımcısına ilettik ve açıkladık. Kendilerinin bu konudan haberdar olmadığını gördük. Bu da ayrı bir problem. Ben, bir depremzede olarak şöyle düşünüyorum: Bu yükün bizim omuzlarımızda olmaması gerekiyor. Ancak madem bu mücadele bizim sırtımızda, konu da bizim canlarımız; başımızın, gözümüzün üzerinedir. Biz bu mücadeleyi vereceğiz. Dosyaların hepsine de hakim olacağız. Bu bilgileri verdikten sonra, bizimle görüşen heyetin, anladığımız kadarıyla, bu bilgilere sahip olmadığını gördük. Bunun üzerine bir ay sonra kendileriyle görüşmemiz istendi. En geç bir ay içerisinde, kendilerine ilettiğimiz tüm bu bilgileri sahadan kontrol edeceklerini ve alacakları kararlar ve düzenlemelerle ilgili, bir ay içerisinde yapacağımız toplantıda bilgilendirileceğimizi söylediler."

"SUÇLULAR CEZA ALANA KADAR MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Davalardaki aksaklıkların takipçisi olacaklarını ve hedeflerinin adil bir yargılama süreci olduğunu vurgulayan Gezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Detaylandırdığımız tüm bilirkişi raporlarının gecikmesi, sanıkların firari olması, firari olan sanıklara iyi hal indirimi gibi konuların hepsini ilgililere ilettik. Bunların inceleneceğini, bir aylık süre sonrasında da tekrar bir görüşmeyle ne yapacaklarını göreceğiz. Biz acılı aileler olarak buradayız. Adaletin, belki sadece deprem davalarında değil, bu ülkeye gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Bugün olduğu gibi yarın ihtiyaç olduğunda yine burada olacağız. Çünkü gerçekten bu meseleye canımızı ortaya koymuş durumdayız.

İlk canımızı 6 Şubat'ta verdik, sonrasında gerekirse yine canımızı vermeye hazırız. Yeter ki biz o mezar başlarına gittiğimizde bilelim ki gidenler için nefes alanlar olarak adaleti sağladık. Suçluların mevcut yasalar kapsamında gerekli cezayı aldığını görene kadar bu mücadelenin arkasındayız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Her koşulda buradayız. İlgililerin, görüştüğümüz heyetin bir ay sonra ne yapacağını hep birlikte göreceğiz."

"AKSAKLIKLAR VE ENGELLER TEK TEK PAYLAŞILACAK"



Sürecin hukuki boyutunu ve Bakanlıktan beklenen adımları değerlendiren Avukat Duygu İnegöllü ise şu açıklamayı yaptı:

"En başından beri şunu söylüyoruz: Biz buraya yürütme gitsin, yargıya müdahale etsin diye bulunmuyoruz. Biz bu sebeple gelmedik. Bizim talebimiz şuydu: Yargının yavaş ilerlemesi, ailelere saygısız ilerlemesi, tatmin etmeyen cezaların verilmesi sebebiyle Adalet Bakanlığı ne tür yetkilerini kullanabiliyor, bunları anlamak ve bunların kullanılması için de talepkar olmaktı. Bunu başarabildiğimizi düşünüyorum, iletebildiğimizi düşünüyorum. Bir ay sonra buraya tekrar davet edilmemizin de bunun karşılığı olduğunu düşünüyorum.

Umut ediyorum ki artık iddianamesi hazırlanmayan dosyaların iddianamesi en azından hazırlanacak, davaları başlayacak. Umut ediyorum ki bilirkişi raporları inatla düzenlenmeyen, yıllardır sürüncemede kalan dosyalarda ilerlemeler yaşanacak. Umut ediyorum ki Yargıtay'ın istediği gibi bilirkişi raporları alınarak yargılamaların uzanmaması sağlanacak. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Umuyorum, buradaki yetkililer de ellerinden gelen her şeyi yapacaklar, kendi kurumlarının el verdiği kadar. En azından şunu da söylediler: 'Bizim kurumumuz olarak yapamayacağımız bir şey varsa bunu da paylaşacağız, bunu da size söyleyeceğiz, neden yapamadığımızı da söyleyeceğiz.'

O noktada biz de şuna hazırız: Yapabilecek olan başka bir kurum varsa biz onun da önüne gideceğiz, biz ondan da talepte bulunacağız. Yeter ki yargılamalar ilerlesin ve biz Türkiye halkı olarak hak ettiğimiz adil bir ülkede yaşayabilelim. Kaybettiklerimizi kaybettik, adaletleri sağlansın ve başka kayıplar yaşanmasın."

"EYLEMİMİZ AMACINA ULAŞTIĞI İÇİN SONA ERDİ"

Platform Sözcüsü Döne Kaya, deprem davalarında yaşanan sorunların Bakanlık yetkililerine aktarılması amacıyla başlatılan 11 günlük nöbetin sona erdiğini belirtti.

Bakan yardımcısıyla görüşme gerçekleştirdiklerini ve bir ay sonra yeniden görüşmek üzere randevu aldıklarını ifade eden Kaya, bu süreçte Bakanlık tarafından bazı konuların araştırılmasının istendiğini ve bölgedeki başsavcılarla toplantılar yapılmasının planlandığını söyledi.

Sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Kaya, "Bu süreçte de bizler güncel davaları takip etmeye, bugünden sonra da yaşanacak sorunları bir ay sonra Bakanlığa söylemeye devam edeceğiz" dedi.

Depremzede ailelere mücadeleye katılma çağrısında bulunan Kaya, "Daha çok büyürsek gücümüz daha da artar. O yüzden tüm deprem mağduru aileleri bu örgütün içerisine gelmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Kaya, eylemin sona erdiğini belirterek, "Eylemimiz burada son bulmuştur. Çünkü amacına ulaşmıştır. Başlama sebebi, bakan ya da bakan yardımcısıyla deprem davalarında yaşanan hukuksuzlukları anlatmaktı. Onlara anlatıldı. Burada son bulmuştur" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN DA RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



Görüşmenin ardından Adalet Bakanlığı da resmi sosyal medya hesapları üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı. Süreçlerin Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı tarafından da yakından takip edileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deprem soruşturmaları ve yargılamalarının etkin, titiz ve makul sürede yürütülmesi; maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluluğu tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vermesinin sağlanması, adaletin tecellisi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışla, Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Can Tuncay, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleriyle Bakanlığımızda bir araya geldi. Görüşmede, deprem bölgesinde yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerine ilişkin ailelerin talep, beklenti ve değerlendirmeleri dinlendi.

Yaşadıkları büyük acının ardından adalet arayışlarını sürdüren ailelerin dile getirdikleri hususlar Bakanlığımızca dikkatle değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen 11 ilimizde devam eden adli süreçlerdeki gelişmeler ilgili Cumhuriyet başsavcı vekilleriyle değerlendirilecek, Bakanlığımıza iletilen talep ve hususların takibi sürdürülecektir. Ayrıca, doğal afetlerden kaynaklanan adli süreçlerin daha etkin ve sistematik şekilde takip edilmesi amacıyla Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı, ilgili dosyalardaki süreçlerin yakından izlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürecektir.

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri doğrultusunda, devam eden yargı süreçlerine müdahale etmeksizin; adalete erişimin güçlendirilmesi, adli süreçlerin etkin şekilde yürütülmesi ve vatandaşlarımızın taleplerinin ilgili merciler nezdinde titizlikle takip edilmesi amacıyla Bakanlığımız üzerine düşen sorumluluğu hassasiyetle yerine getirmeye devam edecektir. Bu vesileyle, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz." (ANKA)