Yerli donanım ve yazılım üreticisinden sektöründe önemli başarı

Şirketin donanım ve yazılımda Ar-Ge, geliştirme ve üretim süreçlerini kapsayan değerlendirmeyle ulaştığı seviye, ölçülebilir ve sürekli iyileştirilen süreç yönetimi anlamına geliyor.

İSTANBUL — CMMI Institute’un 2026’da yayımladığı “CMMI Technical Report: Performance Results” çalışması, 17.416 organizasyonel birime ait toplam 67.658 performans hedefini inceliyor. Ocak 2020-Aralık 2025 olmak üzere 6 yılı kapsayan rapora göre, bildirilen her 10 performans hedefinden neredeyse 9’u (%87) karşılandı veya aşıldı.

Bu bulgu, CMMI (Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu | Capability Maturity Model Integration) yaklaşımında ölçülebilir hedeflerin ve süreç performansının kurumsal iyileştirmedeki yerini ortaya koyarken, yerli donanım ve yazılım üreticisi, CMMI’da 2 basamak birden yükseldi. Yapılan son değerlendirme, kartlı ve biyometrik geçiş kontrol, kimlik doğrulama ve güvenlik teknolojileri alanında faaliyet gösteren Ones Technology’nin, hem donanım hem yazılım alanındaki Ar-Ge, geliştirme ve üretim süreçlerini kapsadı. Şirket, süreçlerini veriye dayalı yönetim, nicel ölçümleme ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla ele alarak CMMI’nin en yüksek organizasyonel olgunluk seviyesi olan Maturity Level 5 derecesine ulaştı.

Olgunluk Seviyesi 5’teki Türkiye’den üçüncü şirket

CMMI’nın, kurumların süreçlerini ölçülebilir, tekrarlanabilir, öngörülebilir ve sürekli geliştirilebilir hale getirmeye yönelik uluslararası bir süreç ve performans iyileştirme modeli olduğunu belirten Ones Technology Ar-Ge Birimleri Yöneticisi Güçlühan Kuzyaka, değerlendirmeye ilişkin şunları söyledi:

“Ones Technology olarak hem donanım hem de yazılım alanında CMMI Olgunluk Seviyesi 5’e ulaşan Türkiye’deki üçüncü şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu seviye, kurumsal süreçlerin olgunluğunu, kalitesini, zamanlamasını ve hata payını matematiksel olarak yönetebilme kabiliyetimiz olduğunu gösteriyor. Dünya çapında aldığımız ödüller inovasyon yetkinliklerimizi ortaya koyarken, CMMI Seviye 5 ise bu ürünleri sürdürülebilir kılan mühendislik ekosistemimizin güvencesi oluyor.”

Yazılım ve donanım süreçleri birlikte değerlendiriliyor

CMMI Maturity Level 5, modelin en yüksek organizasyonel olgunluk seviyesini ifade ediyor. Bu seviyede süreçlerin standartlaştırılması ve ölçülmesinin ötesine geçilerek niceliksel verilerin süreçleri sistematik biçimde geliştirmek için kullanılması bekleniyor. Ölçülebilir performans hedefleri, süreçlerdeki değişkenliklerin analiz edilmesi ve yapılan iyileştirmelerin sonuçlarının izlenmesi bu yaklaşımın temel unsurları arasında bulunuyor.

Yazılım ve donanımdaki Ar-Ge ve üretim süreçlerinin tamamında CMMI Maturity Level 5 seviyesine yükselerek kendi sektöründe bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Güçlühan Kuzyaka, “CMMI değerlendirmeleri, çoğunlukla kurumların tek bir faaliyet alanındaki projeleri üzerinden yürütülüyor. Ones Technology’nin değerlendirmesine ise hem yazılım hem de donanım süreçleri dahil edildi” dedi.

Birçok uluslararası ödül aldı

2008 yılında Ankara’da kurulan Ones Technology daha önce ABD merkezli Security Industry Association tarafından verilen SIA NPS Awards, European Product Design Awards ve Intersec kapsamında uluslararası ödüllere layık görüldü. Şirket, ürün ve çözüm geliştirme alanındaki bu çalışmaların ardından CMMI Maturity Level 5 değerlendirmesiyle Ar-Ge ve üretim süreçlerindeki organizasyonel olgunluğunu da en yüksek seviyeye taşıdı.