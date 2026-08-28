Moskova’da Yaz: Başkentin kalbinde spor, moda ve eğlence

Tverskoy Bulvarı’nda yer alan “Moskova” Yaz Kulübü, yaratıcı süreçlerden ve aktif yaşamdan keyif alanlar için tasarlanmış kapsamlı bir kentsel yaşam alanı. Mekânın bu yılki konsepti güç ve güzelliği bir araya getiriyor. “Brütal Bahçe” olarak adlandırılan bu alanda, çeşitli bitki örtüsünün yanı sıra “çelik gibi güçlü” bir karaktere sahip özgün dekoratif ögeler göze çarpıyor. Alanın en öne çıkan simgelerinden biri ise pişmiş toprak (terakota) rengindeki sıra dışı tartı formundaki sanat enstalasyonu. Bu enstalasyon, modern metropolün hızlı temposunda yaşarken içsel uyumu ve dengeyi koruyabilme yeteneğini temsil ediyor.





Her yaştan ve her deneyim seviyesinden ziyaretçi; petank, kroket, sokak basketbolu, masa tenisi ve cornhole (fasulye torbası atma oyunu) gibi farklı açık hava aktivitelerini deneyimleyebiliyor. Konuklar, kendi vücut ağırlıklarıyla antrenman yapabilecekleri açık hava fitness alanında spor yapma fırsatı buluyor. Boksla ilgilenenler ise Tverskoy Bulvarı’nda bu sporun inceliklerini keşfedip; profesyonel antrenörlerden doğru yumruk tekniklerini ve savunma becerilerini öğrenebiliyorlar. Bedenini değil zihnini çalıştırmak isteyenler içinse alanda altı adet açık hava satranç masası bulunuyor.

Hafta sonları rotundalarda yerel markaların sunumları ve etkinlikleri düzenleniyor. Ziyaretçiler bu sayede Rus üreticileri tanıma, hediye çekilişlerine katılma ve tematik fotoğraf alanlarında anı ölümsüzleştirme fırsatı buluyor.





Alandaki seralarda 30’dan fazla güzellik markasına ait kozmetik ürünleri, aksesuarlar ve ev kokuları yer alıyor. Misafirler burada unutulmaz hediyelikler de seçebiliyor. Sezonluk pop-up (geçici) mağazalar hem tanınmış hem de yükselen tasarımcıların giyim, ayakkabı, aksesuar ve mücevher koleksiyonlarını sunuyor. El yapımı mumlar, tatlılar ve ev dekorasyon ürünleri kendiniz veya sevdikleriniz için anlamlı birer hediye seçeneği oluşturuyor. Mekânda ayrıca hızlı hizmet veren bir yaz güzellik köşesi (beauty bar) yer alıyor. Ziyaretçiler bu noktalarda saç tasarımı, makyaj ve güzellik danışmanlığı hizmeti alabiliyor, markalar tarafından düzenlenen yarışma ve etkileşimli aktivitelere katılabiliyorlar.





Ziyaretçilerin keyifli bir atmosferde dinlenebileceği veya hızlıca bir şeyler atıştırabileceği kafeler de alanın içinde hizmet veriyor.





“Moskova” Yaz Kulübü, Rusya’nın başkentine yeni bir perspektif sunuyor: Şehir sadece zengin tarihi ve etkileyici mimarisiyle değil; canlı şehir hayatı, moda odaklı alanları ve çeşitli sosyal aktivite seçenekleriyle modern bir metropol olarak öne çıkıyor. Bu özel mekân ister ailece ister tek başına çıkılacak seyahatler için ideal bir rota sunarken, Türkiye’den gelecek ziyaretçilere de unutulmaz deneyimler vaat ediyor.



“Moskova’da Yaz” projesi, başkentte sezonun en önemli etkinliği olarak öne çıkıyor ve artık Moskova yaşamının ayrılmaz bir parçası hâline gelen güzel bir gelenek olarak sürüyor. Projenin bu yılki ana teması “Birlikte Olma Zamanı”. Farklı kuşaklardan insanları ortak değerler etrafında buluşturan proje; yürüyüşler, kültür ve spor etkinlikleri, yardım faaliyetleri ve başkentin tüm ilçelerinde mahallelere yakın noktalarda düzenlenen çeşitli etkinlikler aracılığıyla insanların yalnızca aileleriyle değil, yaşadıkları şehirle de daha güçlü bağ kurmasına katkı sağlıyor.