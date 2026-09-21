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Halk TV Spor Zidane Türkiye maçındaki tek hedefini açıkladı

Zidane Türkiye maçındaki tek hedefini açıkladı

Fransa Milli Takımı'nın başına geçen Zinedine Zidane, Türkiye maçındaki tek hedefini açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Zidane Türkiye maçındaki tek hedefini açıkladı

Zinedine Zidane Uluslar Ligi'nde millilerimiz ile oynayacakları maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, gelecekteki turnuvalardan ziyade ilk maçına odaklandığını belirterek hedefini açıkça dile getirdi.

Fransa Milli Takımı'nda Zinedine Zidane dönemi Uluslar Ligi'nde Türkiye'ye karşı başlıyor. Fransız teknik adam, yeni görevindeki ilk sınavını Türkiye karşısında vermeye hazırlanırken karşılaşma öncesi hedefini net bir şekilde ortaya koydu.

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Zidane, 2028 ve 2030'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nın şimdiden konuşulmasına rağmen kendisinin önceliğinin Türkiye maçı olduğunu söyledi.

"AKLIMDA BAŞKA BİR ŞEY YOK"

Fransız teknik adam, geleceğe yönelik hedeflerden önce karşılaşmalara kazanma düşüncesiyle çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlar 2028 ve 2030'daki Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'ndan bahsedecekler ama ben rekabetçi bir insanım ve sadece kazanmak istiyorum. Tek amacım bu ve bunu da takıma aktarmayı hedefliyorum. Türkiye maçı için de aklımda kazanmaktan başka bir şey yok."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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