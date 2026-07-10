Yılmaz Vural yıllar sonra Diyarbakır'da

Diyarbakırspor'un eski teknik direktörü Yılmaz Vural, Dicle Elektrik'in "Gözün Aydın" reklam kampanyası kapsamında 24 yıl aradan sonra geldiği Diyarbakır'da Tigris Haber'e önemli açıklamalar yaptı. Kervansaray Otel'de düzenlenen etkinlikte Tigris Haber'e konuşan Vural, Amedspor'un Süper Lig yolculuğunu ve futbolun toplumsal gücünü değerlendirdi.

"ESKİ STADYUMU GÖRÜNCE DUYGULANDIM"

Diyarbakır'a gelir gelmez eski Diyarbakırspor Stadı'nın bulunduğu alanı ziyaret ettiğini belirten Vural, yaşadığı duyguyu aktardı. "Şimdi orası Millet Bahçesi olmuş ama insan yine de kalelerin yerini hissediyor. O günler gözümün önüne geldi. Gerçekten çok duygulandım" diyen deneyimli teknik adam, o yıllara olan özlemini gizlemedi.

"DİYARBAKIRSPOR'UN BU HALİ ÜZÜYOR"

Diyarbakırspor'un içinde bulunduğu durumun kendisini derinden üzdüğünü vurgulayan Vural, Türkiye'nin birçok köklü kulübünün benzer sıkıntılarla boğuştuğuna dikkat çekti. "İnsanlar anılarıyla yaşadığı takımları yeniden görmek istiyor. Diyarbakırspor'un eski günlerine dönmesini isteyen çok sayıda insan var, ben de öyleyim" dedi.

"VAN'DAN BİTLİS'E KADAR HERKES AMEDSPOR'A SAHİP ÇIKIYOR"

Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesini bölgesel bir başarı olarak değerlendiren Vural, kulübün artık çok daha geniş bir coğrafyayı temsil ettiğini vurguladı. "Van'dan Batman'a, Bingöl'den Muş ve Bitlis'e kadar birçok şehir Amedspor'a sahip çıkıyor. Stadyum tıka basa doluyor. Futbol insanları bir araya getiren en önemli sosyal güçlerden biridir" diyen Vural, bu birliktelik tablosunun önemine dikkat çekti.

"İLK HAFTALARDA SABIR ŞART"

Süper Lig fikstürünü de değerlendiren Vural, Amedspor'un ilk hafta Erzurumspor ile karşılaşacağını hatırlatarak her iki takıma da başarı diledi ve "Ben hem Diyarbakır'da hem Erzurum'da görev yaptım. Ligin ilk haftalarında büyük-küçük takım farkı olmaz. Transfer süreci devam ettiği için sürpriz sonuçlar her zaman yaşanabilir. Biraz sabırlı olmak daha iyi olacak" dedi.

"BU ÜLKE HEPİMİZİN"

Vural, açıklamalarını futbolun birleştirici gücüne vurgu yaparak noktaladı ve "Sporun bu güzel tarafını kullanmak gerekiyor. Çok milliyetçi duygular kimseye fayda sağlamıyor. Bu ülke hepimizin. Birlikte yaşayacağız, beraber olacağız. Umarım futbol da buna katkı sunar" dedi.