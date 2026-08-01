Yıldırım "Verdiğim sözü tuttum" diyerek duyurdu: Yeni transferi açıkladı

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yıldırım, Antoine Sekongo'nun transferini bitirdiklerini bildirdi.

Kırmızı beyazlı kulübün başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Samsunspor Taraftarı,

Sizlere daha önceden verdiğim sözü tuttuğumu bildirmek istiyorum. Samsunspor ile Dunkerque'un Hollanda kampında Antoine Sekongo ile görüşüp ransferini bitireceğimi söylemiştim.

Nihayet bu transferi hayırlı bir şekilde bitirdik. Antoine Sekongo transferi Samsunspor'umuza hayırlı olsun..."

SAMSUNSPOR'UN YENİ TRANSFERİ ANTONIE SEKONGO KİMDİR?

13 Haziran 2004 Fildişi Sahili doğumlu. Ancak Mali Milli Takımı forması giyiyor.



2022-2023 sezonunda Fransız kulübü Stade de Reims B takımına transfer oldu. Bir yıl sonra da Dunkerque takımına geçti.

Ligue 1'e yükselme play off'larına katılma hakkı elde edip Coupe de France'da yarı finale yükselerek tarihinin en iyi sezonunu geçiren Dunkerque'ün as oyuncularından biri oldu.

Bu takımda 2 sezonda 68 maçta forma giydi, attığı gollerle dikkat çekti.

Orta sahanın ortasında görev yapıyor. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 4 milyon euro.