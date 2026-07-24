Samsunspor için yardım istedi

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, esnafa dükkanlarını Samsunspor bayraklarıyla donatma ve kombine alma çağrısında bulundu.

Güler, birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, şehrin en büyük ortak değeri olan Samsunspor'a esnaf teşkilatı olarak maddi ve manevi desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

''YEREL EKONOMİMİZ CANLANIR''

Şehrin sokaklarında, dükkanlarında, sanayi sitelerinde ve pazarlarında her hafta sonu kırmızı-beyaz renklerin hakim olması gerektiğini belirten Güler, "Takımımızın Trendyol Süper Lig'de ortaya koyduğu mücadele sadece bir futbol müsabakası değil, Samsun insanının azminin, inancının ve pes etmeyen ruhunun sahaya yansımış halidir. Biliyoruz ki Samsunspor sahada kazandığında Samsun esnafı da kazanır, şehirde yüzler güler, caddelerimiz şenlenir ve yerel ekonomimiz canlanır." dedi.

''EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYİZ''

Samsunspor'un en büyük destekçilerinden biri olduklarına dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Avrupa arenasında, ulusal ligde ve her platformda şehrimizin adını gururla taşıyan armamıza sahip çıkmak, bu şehirde ekmeğini kazanan her esnafın ve sanatkarın ahilik kültüründen gelen vefa borcudur. Dükkanının camına Samsunspor bayrağı asan berberimizle, her galibiyet sonrası müşterisine çay ikram eden kahvehanecimizle, takımı için marşlar besteleyen minibüsçü esnafımızla bu sevdanın tam merkezindeyiz. Samsunspor'umuzun dün olduğu gibi bugün de yarın da maddi ve manevi olarak en büyük destekçisiyiz.

Şehrimizin idarecilerini, iş dünyasını, sivil toplum kuruluşlarını ve büyük Samsunspor taraftarını bu süreçte takımımızın etrafında daha sıkı kenetlenmeye davet ediyorum. Gün, bu şehrin çocuklarına Samsunsporluluk bilincini aşılayarak tribünleri ve sokakları kırmızı-beyaza boyama günüdür."

Kulübün başarısı için çalışan başta kulüp başkanı, yönetim kurulu, teknik heyet olmak üzere formanın hakkını vermek için mücadele eden futbolculara teşekkür eden Güler, "Esnaf teşkilatı olarak takımı her koşulda destekleyecek projelerimizle, tribündeki coşkumuzla ve şehrin her köşesindeki enerjimizle bu yürüyüşte üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Esnafımızı dükkanlarını şanlı armamızla donatmaya, tüm Samsun'u, odalarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı kombine almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus ise yeni sezon için bugüne kadar 3 bin civarında kombine satıldığını kaydetti. (AA)