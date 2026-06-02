Yeniden başkan seçildi Süper Lig'de şampiyonluk sözü verdi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde olağan kongrede Nahit Eren, yeniden başkanlığa seçildi.

Nahit Eren başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Seher Akçınar Bayar, Talip Sümbül, Şengül Saruhanoğlu, Mithat Çiftçi, Bengi Berfin Odabaşı Tunca, Nedim Şimşek, Özlem Külahçı Tanaman, Melih Nazlıcan, Narine Narinova, Taha Ülgen, Songül Bayram Alak, Nimet Taş, Mülkiye Yekza İnanır, Önder Çiçek, Emel İzgi Demir, Ahmet Ülmez, Mehmet Reşit Akıl, Ömer Faruk Yıldırım, Kamuran Azizoğlu, Serhat Demir, Mahmut Arslan, Eser Sönmez, Nevzat Günay, Hadi Yakişan, Mustafa Altın, Bişar Duran, Nurettin Yıldız, Amed Uluğ ve Aziz Aslan.

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GİTTİK"

Nahit Eren, daha sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Süper Lig'e şampiyon olmak için gittik. Belki bu sezon, belki iki sezon, belki beş sezon sonra. 'Amedspor, Süper Lig'de kalıcı bir takım olacak.' dedim. Bundan bazı arkadaşlarımız herhalde yanlış bir çıkarım yaptı. Kalıcı olmaktan kastım düşmeme üzerine kurulu bir takım değil. Kalıcılıkla, liderliği hedefleyecek şekilde bir kalıcılıktan bahsettim. Evet çok büyük bütçeli takımlar var. 100 yıldır bu kulüpler bu ligde mücadele ediyor. Bu ligin en genç takımıyız ama hedefimiz bu. Avrupa kupalarına gitmek için mücadele edeceğiz. Bu kadar iddialıyız. Eğer bir hedefimiz olmazsa, eğer bu konuda önümüze bir hedef koymazsak başarılı olamayız. Önümüzde bir hedef var. Bu hedef Avrupa kupalarına gitmektir."